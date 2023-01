Vowles, la fin d'un stratège : retour sur son meilleur coup chez Mercedes

Rédaction GP Fans

Dimanche 15 Janvier 2023 09:05

Mercedes voit partir un stratège hors pair.

James Vowles est donc devenu le nouveau directeur d'équipe de Williams ce vendredi. Le bras droit de Toto Wolff quitte ainsi Mercedes après avoir connu de grands succès et remporté de nombreux championnats.

À l'heure de nous pencher sur ses meilleurs "coups" stratégiques, nous avons tout d'abord repensé à l'ultime course de Brawn GP qui avait permis à l'équipe de Brackley de remporter les deux titres mondiaux en compagnie de Jenson Button...

Chez Mercedes, le Grand Prix de Hongrie 2019 fut un modèle du genre. Moins rapide qu'ailleurs sur le tourniquet du Hungaroring, Mercedes avait compensé grâce à une stratégie audacieuse : Lewis Hamilton s'était arrêté une seconde fois et avait vingt secondes à rattraper en autant de tours. Le risque pneumatique était évident mais le pari osé avait payé et le Britannique l'avait emporté.

Mais nous avons choisi de retenir en numéro 1 le Grand Prix d'Espagne 2021, avec une stratégie similaire... plus osée encore, la Red Bull étant aussi rapide que la Mercedes cette année-là.

Max Verstappen occupait la tête de la course et il semblait presque impossible d'envisager de revenir et de le dépasser. Alors, Vowles avait rappelé une seconde fois Hamilton après 42 tours, avant de donner l'ordre à son équipier Valtteri Bottas de ne pas ralentir le septuple champion du monde en piste.

Hamilton était revenu dans les échappements de la Red Bull à six tours du drapeau à damier seulement, le dépassant sans l'ombre d'une hésitation pour remporter l'un de ses plus beaux succès de la saison.