Vowles : "Devenir directeur d'équipe, j'y pensais depuis longtemps !"

Rédaction GP Fans

Samedi 14 Janvier 2023 20:06

James Vowles détaille ses impressions après l'annonce de son 'transfert' de Mercedes à Williams.

Le Britannique devient le nouveau directeur d'équipe de Williams après avoir remporté de nombreux titres avec Brawn GP puis Mercedes, où il était devenu le bras droit de Toto Wolff.

"Il s'agit d'un pas en avant pour moi mais pas vraiment d'un grand saut", a réagi le principal intéressé.

"Devenir directeur d'équipe, c'était dans mon esprit depuis de nombreuses années ! Toto et Mercedes ont été très classes et me permettent de me frayer un chemin pour y parvenir à présent."

"Ces dernières années, un certain nombre de responsabilités m'ont été confiées et je sais donc à quoi m'attendre. Cela dit, je vais devoir construire autour de moi une équipe et des relations, alors que je travaillais avec les mêmes personnes depuis vingt ans."

Sur le plan humain, le voyage de Mercedes vers Williams s'annonce donc peu évident car Vowles l'admet : la situation l'attriste et la décision fut difficile à prendre.

"Je crois pouvoir comparer cela à un divorce. C'est difficile à vivre. Je suis très proche de beaucoup de personnes à Brackley, j'ai grandi avec ces gens."

"À présent, je vais vers des gens aussi engagés, motivés et avides de succès. Le point de départ est bien sûr différent sur le plan sportif mais j'espère que les objectifs deviendront les mêmes."