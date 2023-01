Gulf de retour comme sponsor titre en F1 dès 2023 ? C'est probable !

Le pétrolier Gulf a dévoilé le teaser d'une annonce à venir concernant la Formule 1...

Gulf avait dernièrement collaboré avec McLaren et tout le monde se souvient encore de la livrée apparue lors du Grand Prix de Monaco 2021 (photo).

Mais le partenariat entre les deux entreprises s'est achevé l'an dernier et c'est désormais vers une autre équipe qu'il faut zieuter...

Gulf a annoncé sur Twitter qu'une "grosse info F1" était "à venir bientôt" avant de poser une question à ses followers : "Qu'attendez-vous le plus de cette nouvelle saison ?"

Il y a donc fort à parier que Gulf s'associe rapidement à une nouvelle équipe de F1.

Et pourquoi pas Williams, qui recherche un gros partenaire et qui ne possède aucun pétrolier comme sponsor actuellement ?

De plus, Gulf est américain, tout comme le nouveau pilote Williams, Logan Sargeant.

Gulf compte également parmi les sponsors personnels de Franco Colapinto, pilote de F3 récemment recruté dans l'académie des jeunes pilotes Williams.

De là à imaginer une FW45 aux couleurs du pétrolier - qui a offert au sport automobile quelques unes de ses plus belles livrées -, il n'y a qu'un pas...

Big F1 news coming soon 👀



What are you most looking forward to in the new season?#GulfOil #TogetherWeAreUnstoppable #F1 #FormulaOne #Racing pic.twitter.com/ellwGyi2ZB