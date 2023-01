Gerhard Berger a refusé l'offre d'Audi

Rédaction GP Fans

Samedi 14 Janvier 2023 14:11

L'ancien pilote de Formule 1 ne reviendra pas dans la discipline, même s'il admet avoir été flatté par la prise de contact d'Audi.

Gerhard Berger a décidé de décliner l'offre du constructeur allemand Audi, qui l'avait approché en vue de la composition de son équipe de F1 qui effectuera ses débuts officiels en 2026.

La marque aux anneaux aurait voulu faire de Berger, 63 ans, son conseiller spécial ou directeur non exécutif, à l'instar du rôle qu'occupait Niki Lauda chez Mercedes jusqu'à son décès.

Ancien copropriétaire de l'écurie Toro Rosso - aujourd'hui AlphaTauri -, Berger a accepté de discuter avec Audi mais affirme avoir finalement refusé la proposition du géant allemand.

Audi devrait-elle embaucher Binotto afin de renforcer l'équipe F1 de 2026 ?Lire plus

"Il y a eu des discussions, il y avait des considérations et ce fut un plaisir d'être approché", a affirmé Berger. "Mais j'aurais dû chambouler mon organisation de vie à nouveau et je n'étais pas prêt à le faire."

"Mes jeunes enfants occupent une place très importante dans ma vie aujourd'hui. Je veux pouvoir emmener mon fils de six ans à ses premières courses de karting et ma fille de neuf ans à l'équitation. Je veux avoir plus de temps pour eux."

"J'ai reçu plusieurs demandes ces derniers mois, toutes très intéressantes, mais aucune ne pouvait correspondre à ma vie actuelle."

Audi va donc devoir se tourner vers quelqu'un d'autre ou imaginer une organisation différente pour sa future équipe.