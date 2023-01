Et si James Vowles était "prêté" par Mercedes à Williams... ?

Rédaction GP Fans

Samedi 14 Janvier 2023 13:04

Personne ne s'y attendait : vendredi, James Vowles et Toto Wolff ont annoncé ensemble le départ du Britannique de l'écurie Mercedes ; direction Williams.

À 43 ans, Vowles va ainsi succéder à Jost Capito en devenant directeur d'équipe chez Williams.

Le désormais ex stratège en chef de Mercedes franchit ainsi un cap dans sa carrière après avoir conquis neuf titres mondiaux avec Brawn GP puis Mercedes.

De l'aveu même de Wolff, ce "transfert" a été facilité par les liens existant entre Mercedes et Williams. Wolff était auparavant directeur de l'écurie basé à Grove et a détenu des parts de l'équipe, tandis qu'aujourd'hui, Mercedes fournit Williams en unités de puissance.

Dans la presse et sur les réseaux sociaux, certains journalistes vont plus loin, sous-entendant que si, comme l'a détaillé Wolff, le départ de Vowles avait été anticipé depuis six mois chez Mercedes, c'est parce que l'Autrichien souhaite que son bras droit se fasse la main ailleurs avant de, plus tard, lui succéder à Brackley...

Autrement dit, Wolff aurait profité de l'opportunité créée par la séparation entre Williams et Capito pour avancer le nom de Vowles, qu'il aimerait voir au sommet d'une équipe avant de lui passer la main dans quelques années chez Mercedes.

S'il ne s'agit que de rumeurs, l'idée a du sens et il serait logique que Wolff ait désormais adopté ce plan, lui qui a affirmé en conférence de presse que pour que Vowles "grandisse" encore, il lui fallait soit s'écarter, soit le laisser diriger un autre team...