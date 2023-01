VIDÉO - Insolite : Hamilton s'entraine au milieu des pingouins et des phoques

Le pilote Mercedes ne craint visiblement pas trop le froid...

Après une saison 2022 compliquée en raison d'une Mercedes W13 insuffisamment performante, Lewis Hamilton a décidé de voyager afin de ressourcer en vue de la campagne à venir.

L'an dernier, le Britannique n'a pas remporté la moindre victoire en course - une première depuis ses débuts en F1 en 2007 - et son équipe s'est longtemps montrée impuissante face à la concurrence.

Hamilton a également souffert sur le plan physique en raison du phénomème de rebond ayant particulièrement frappé sa monture.

Alors, pour tenter de revenir au sommet, le septuple champion du monde mise sur le ressourcement et l'entrainement.

Actuellement, sa préparation se déroule en Antarctique, où on peut ainsi l'observer courir au beau milieu... des pingouins et des phoques !

Voilà des images qu'on a peu l'habitude de voir dans l'univers de la F1...

Lewis Hamilton is training with penguins and seals in Antarctica.



He really is built different 😅🥶 pic.twitter.com/9KNwh3J4yc