Red Bull présentera la RB19 à New York

Red Bull se prépare à lancer sa saison 2023 de Formule 1 à New York avec la présentation de la RB19, monoplace qui tentera de défendre son titre constructeur.

L'écurie championne du monde en titre des constructeurs de F1 a annoncé la date de présentation de sa monoplace pour la saison 2023. Les New-Yorkais et les fans pourront découvrir la RB19 le 3 février prochain.

L'équipe a confirmé que non seulement la nouvelle monoplace sera présentée, mais aussi un "nouveau kit", afin de profiter de la popularité croissante de la F1 aux États-Unis.

Red Bull a dominé la saison dernière, Max Verstappen a remporté son deuxième titre de champion du monde des pilotes en remportant un nombre record de 15 Grand Prix sur 22 courses.

Le Batave a terminé avec 146 points d'avance sur son plus proche rival, Charles Leclerc (Ferrari), tandis que Red Bull a remporté son premier titre par équipe depuis 2014 en terminant avec 205 points d'avance sur la Scuderia Ferrari.

La marque de Milton Keynes a manqué de peu son premier doublé au classement des pilotes, Sergio Perez étant troisième au classement général, à seulement trois points du Monégasque.

La voiture sera visible en action pour la première fois lors de l'unique test de pré-saison à Bahreïn du 25 au 27 février prochain.

