Toto Wolff fait ses adieux à son bras droit chez Mercedes

Le directeur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré qu'il était "triste" de faire ses adieux à James Vowles. Son stratège en chef a quitté l'équipe pour rejoindre Williams en tant que nouveau directeur d'équipe.

James Vowles a une carrière longue de déjà 21 ans en F1. Il est aujourd'hui âgé de 43 ans et a passé tout son temps à Brackley, de l'époque où l'équipe s'appelait BAR Racing à Honda, Brawn GP jusqu'à Mercedes.

Vowles a passé les quatre dernières années en tant que directeur de la stratégie du sport automobile et a assumé un rôle supplémentaire au milieu de la dernière année en aidant à développer l'équipe de stratégie.

Wolff a décrit Vowles comme "un membre très apprécié" de l'équipe, qui a initialement contribué à aider Brawn GP à remporter les titres constructeurs et pilotes en 2009, avec Jenson Button au volant de la monoplace.

Ce titre a été suivi de huit autres titres d'équipe et de sept couronnes de pilotes - six pour Lewis Hamilton et une pour Nico Rosberg.

En évaluant ce que Mercedes va perdre et ce que Williams va gagner, Wolff a déclaré : "Ayant travaillé avec lui depuis mon arrivée dans l'équipe en 2013, je sais à quel point il est assidu, capable et talentueux."

"J'ai tiré une grande satisfaction de voir James se développer et grandir au cours de la dernière décennie."

"Depuis qu'il s'est retiré du mur des stands à la mi-saison l'année dernière, il a continué à renforcer les capacités de notre équipe de stratégie à Brackley et nous avons un groupe fantastique de stratèges de talent qui continueront leur superbe travail dans les années à venir."

"Bien que nous soyons naturellement tristes de dire au revoir à un membre aussi compétent de l'équipe, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il a toutes les compétences nécessaires pour devenir un fantastique directeur d'équipe en Formule 1."

"Nous lui souhaitons beaucoup de succès et nous sommes ravis qu'il franchisse la prochaine étape de sa carrière avec Williams, un partenaire technique solide et qui occupe une place importante dans mon cœur", a conclu le directeur de l'écurie Mercedes.