Bottas demande à Alfa Romeo de ne pas négliger le développement en 2023

Thibaud Comparot

Vendredi 13 Janvier 2023 15:28

Valtteri Bottas a exigé qu'Alfa Romeo accélère son rythme de développement après de coûteux retards la saison dernière.

Alfa Romeo a commencé la saison 2022 comme l'une des meilleures équipes du milieu de tableau aux côtés de Haas. Le rythme de la C42 lui permettait de rivaliser parfois avec Mercedes lors des qualifications.

Hamilton - Le champion de F1 va-t-il s'offrir le club de Manchester United ?Lire plus

Mais au fur et à mesure que la saison avançait, le faible rythme de développement d'Alfa Romeo a entraîné une chute des résultats et l'équipe est celle qui a enregistré le plus faible nombre de points sur les 13 dernières courses.

Décrivant ses espoirs pour la campagne à venir dans une interview de fin d'année avec GPFans, Bottas a déclaré : "Nous devons produire une bonne voiture, fiable et rapide, plus rapide que la voiture de 2022."

"Évidemment, ce travail est en cours depuis un certain temps."

"Encore une fois, je ne sais pas ce qu'il en est des autres équipes, mais j'ai l'impression que nous avons été assez précoces en termes de changement d'orientation pour l'année et en essayant de viser le jeu à long terme, donc j'espère que cela nous aidera."

"C'est sûr, c'est un fait que nous avons toujours besoin de plus de personnes à l'usine, c'est un travail qui est en cours et ça va arriver. Je suis sûr que cela va aider le développement en cours de saison."

James Vowles quitte Mercedes pour prendre la direction de WilliamsLire plus

"Les retards que nous avons eus [l'année dernière], ça nous a définitivement coûté de la performance."

"Tout d'abord, la voiture doit être bien née et rapide, mais ensuite nous devons être en mesure d'améliorer la voiture tout au long de l'année", a conclu l'ancien pilote Mercedes.