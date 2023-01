James Vowles quitte Mercedes pour prendre la direction de Williams

Thibaud Comparot

Williams F1 a réalisé un coup d'éclat en nommant James Vowles, ancien directeur de la stratégie chez Mercedes comme nouveau directeur d'équipe.

James Vowles, qui remplace Jost Capito, rejoindra Williams le 20 février prochain, peu avant le seul test de pré-saison qui aura lieu à Bahreïn.

Le nouveau directeur de l'écurie Williams a joué un rôle déterminant dans l'obtention de neuf titres de constructeurs de F1 - huit avec Mercedes et un avec Brawn GP.

Il a également supervisé plus de 120 victoires en course. L'homme de 43 ans a passé les quatre dernières années en tant que directeur de la stratégie du sport automobile chez Mercedes, avant quoi il a occupé des postes clés en matière d'ingénierie et de stratégie au sein de cette équipe, tout en travaillant pour Honda Racing, Brawn GP et British American Racing.

"Je suis impatient de commencer avec Williams Racing. C'est un honneur de rejoindre une équipe dont l'héritage est si riche. L'équipe est une icône de notre sport, que je respecte énormément, et je suis impatient de relever le défi", a déclaré James Vowles.

Du côté de Dorilton Capital on se réjouit de cette recrue de taille :

"Nous sommes ravis d'accueillir James chez Williams Racing. Il est l'un des talents les plus respectés en Formule 1 et apportera la performance. Il a joué un rôle clé dans certains des exploits les plus impressionnants de ce sport au cours des 15 dernières années."

"Alors que nous poursuivons notre quête incessante de résultats, nous pensons que la nomination de James renforce notre volonté d'assurer un leadership dynamique, expérimenté et solide alors que nous entrons dans la prochaine phase de transformation de Williams Racing", a ajouté Matthew Savage, président de Dorilton Capital.

Alors qu’en 2023, ils occuperont la même fonction dans deux écuries différentes, son ancien patron chez Mercedes, Toto Wolff, a tenu à le remercier.

"Ayant travaillé avec lui depuis que j'ai rejoint l'équipe en 2013, je sais à quel point il est assidu, capable et talentueux et j'ai tiré une grande satisfaction de voir James se développer et grandir au cours de la dernière décennie", a déclaré l’Autrichien. "Bien que nous soyons naturellement tristes de lui dire au revoir, nous lui souhaitons beaucoup de succès et nous sommes ravis qu'il franchisse cette nouvelle étape de sa carrière avec Williams, un partenaire technique solide pour nous et qui a une place proche de mon propre cœur", a conclu le directeur de l’écurie Mercedes.