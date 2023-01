Hamilton - Le champion de F1 va-t-il s'offrir le club de Manchester United ?

Thibaud Comparot

Vendredi 13 Janvier 2023 14:32

Lewis Hamilton, pilote de Formule 1, pourrait devenir copropriétaire de Manchester United dans le cas où Sir Jim Ratcliffe, actionnaire de Mercedes, ferait une offre pour acquérir le club de Premier League.

Le septuple champion de F1 a été cité l'année dernière comme faisant partie d'un consortium qui aurait pu acheter le club de Chelsea. Cependant, l'offre faite par Jim Ratcliff n'avait pas abouti. Les Blues de Roman Abramovich avaient été cédés au groupe Blueco 22 Limited.

Haas n'a pas voulu proposer à Schumacher le poste de pilote de réserveLire plus

Si un accord est négocié avec succès, Hamilton ajouterait alors Manchester United à son portefeuille sportif en pleine expansion, qui comprend une équipe Extreme E et une participation dans l'équipe de la NFL, les Denver Broncos.

Lors d'un entretien avec le Times l'année dernière, un porte-parole de Ratcliffe avait confirmé l'intérêt du PDG d'INEOS pour un accord, déclarant : "Si le club est à vendre, Jim est certainement un acheteur potentiel."

Interrogé sur son implication en septembre lors du Grand Prix des Pays-Bas de l'année dernière, Hamilton a ajouté : "Jim est mon patron, mais aussi mon associé, car nous sommes dans le même bateau."

"J'espère à l'avenir faire quelque chose avec Jim et construire avec lui."

"Je ne sais pas où ce sera ni ce que ce sera. Je n'ai pas encore reçu d'appel de sa part me demandant si je voulais m'impliquer dans ce projet, mais je veux m'impliquer de plus en plus dans les équipes parce que je crois vraiment à la participation des personnes de couleur, ce qui n'est pas le cas dans le sport et à l'équité pour les personnes de couleur, ce qui, encore une fois, n'est pas le cas."

La paternité a aidé Magnussen a performer en F1Lire plus

"Et quand je m'implique, comme par exemple avec les Broncos, je veux vraiment me concentrer sur ce que je peux faire en termes de développement durable au sein de l'équipe. Je veux aussi m'impliquer dans l'infrastructure et l'environnement du stade et toutes ces sortes de choses."

"Donc, c'est super excitant de voir tout le potentiel qu'il y a là", a conclu le septuple champion du monde.