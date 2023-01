Haas n'a pas voulu proposer à Schumacher le poste de pilote de réserve

Thibaud Comparot

Vendredi 13 Janvier 2023 12:55

Le directeur de l'écurie Haas, Günther Steiner, a révélé pourquoi il avait refusé de faire une offre "bon marché" à Mick Schumacher.

L'écurie américaine de F1 s'est séparée du jeune homme de 23 ans à l'issue de la saison 2022, et a engagé Nico Hülkenberg pour le remplacer.

Mick Schumacher a ensuite accepté une offre pour devenir le pilote de réserve de l'écurie Mercedes.

Interrogé dans une interview de fin de saison avec GPFans si Haas avait offert à Schumacher l'opportunité de continuer en tant que réserviste, Steiner a répondu : "Je ne lui ai pas demandé, pour être honnête."

"C'est toujours difficile pour quelqu'un, si vous avez piloté pour une équipe, d'être ensuite relégué au rang de pilote de réserve. Je ne pense pas qu'il aurait été heureux de cette situation."

"Il ne m'a pas approché de ne pas lui avoir proposé cette option."

"C'est un peu facile de lui demander : 'Nous ne te laisserons pas conduire la voiture en 2023, mais aimerais-tu être le pilote de réserve ?'."

Mick Schumacher a connu une meilleure saison en 2022, marquant des points à deux reprises après avoir échoué lors de sa première année en tant que rookie.

S'exprimant après avoir rejoint Mercedes, Schumacher a déclaré : "Je prends cela comme un nouveau départ et je suis juste excité et reconnaissant envers Toto [Wolff] et toutes les personnes impliquées pour avoir placé leur confiance en moi", a conclu celui qui épaulera George Russell et Lewis Hamilton chez Mercedes.