Hamilton révèle le principal obstacle à plus de diversité en F1

Lewis Hamilton a révélé ce qu'il pense être l'obstacle le plus rédhibitoire qui empêche les personnes de couleur de faire carrière dans le sport automobile.

Le septuple champion de F1, qui reste le seul pilote de couleur sur la grille de départ, a ouvert la voie à la recherche d'une plus grande diversité dans tous les domaines du sport.

S'exprimant sur le documentaire de la BBC "We Are England : Born to Race", qui suit les pilotes de couleur Ruben Stanislaus et Lewis Appiagyei, Hamilton a donné un aperçu de ses propres problèmes de début de carrière.

"Je pense que les plus grandes difficultés étaient la différence de race, le fait d'être la seule personne de couleur sur la piste", a déclaré le pilote Mercedes.

"Il y a un manque de diversité au sommet des grandes organisations et entreprises, jusqu'à la base, et il y a très peu de leadership de couleur."

"J'ai donc mis en place cette mission pour essayer de découvrir quels sont les obstacles auxquels se heurtent les jeunes des communautés défavorisées qui essaient de se lancer dans ce sport. Pourquoi ne postulent-ils pas à des emplois ? Pourquoi ne sont-ils pas orientés par l'université ?"

Interrogé sur ce qu'il faut faire pour supprimer les barrières, Hamilton a concédé : "Le problème de notre sport est qu'il est cher."

"Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui, des entreprises, qui cherchent à améliorer la diversité et l'inclusion."

"Il y a beaucoup d'entreprises qui veulent être associées au bon message."

"Il ne s'agit donc pas seulement de ce que vous faites sur la piste, mais aussi de la façon dont vous vous comportez lorsque vous perdez", a conclu le septuple champion du monde de Formule 1.