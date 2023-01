Thibaud Comparot

Mika Häkkinen voit en George Russell un futur champion du monde de Formule 1. Le Finlandais dit avoir été impressionné par la première saison du Britannique au volant de la Mercedes. Il a su garder Lewis Hamilton derrière lui à plusieurs reprises.

George Russell est arrivé chez Mercedes l'année dernière après avoir piloté pendant trois saisons au service de Williams. Malgré les problèmes majeurs de la W13, le Britannique de 24 ans a régulièrement obtenu de bons résultats pour l'équipe.

Lewis Hamilton a connu quelques difficultés dans la première moitié de la saison, même s'il faut reconnaître que le septuple champion du monde a beaucoup expérimenté de nouvelles pièces pour aider Mercedes à progresser. Par conséquent, lorsque la W13 a commencé à mieux fonctionner après l'été, c'est une nouvelle fois Lewis Hamilton qui a su tirer son épingle du jeu au sein de l'équipe.

Russell unique vainqueur pour Mercedes en 2022

Cependant, lors du week-end de course au Brésil, Russell était dans une autre dimension. Il a gagné la course sprint le samedi et a remporté le Grand Prix le dimanche. Son coéquipier a terminé deuxième, mais n'a pas pu faire le poids face à son jeune coéquipier. Selon Häkkinen, ce week-end a été révélateur.

"Ce qu'il a fait au Brésil était brillant", aurait-il déclaré à F1i.com. "L'équipe a énormément amélioré la voiture, ce qui lui a permis de gagner des courses."

Russell peut-il devancer Hamilton en 2023 ?

Le double champion du monde le pense et dit voir en Russell un champion du monde en devenir. "Avec son expérience chez Mercedes et son expérience en Formule 1 en général, il peut garder Lewis derrière lui. C'est très impressionnant, car Lewis est fantastique. Une personnalité fantastique et un pilote exceptionnel. Donc si George s'y met, je pense que l'Angleterre pourra se dire : Wow, quel pilote nous avons !"

Russell a terminé quatrième du championnat l'année dernière. Lewis Hamilton a dû se contenter de la sixième place du classement des pilotes.