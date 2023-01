Ferrari met fin à son partenariat avec Velas

Ferrari est la dernière équipe de F1 à rompre les liens avec un partenaire de cryptomonnaie après avoir confirmé qu'elle mettait fin à son accord avec la firme Velas.

Mercedes, AlphaTauri et Red Bull se sont tous récemment éloignés de leurs sponsors sur le marché très volatil des cryptomonnaies. Ferrari est la dernière écurie en date à leur emboîter le pas.

Dans le cas de Mercedes, cette décision a été prise après le dépôt de bilan de FTX.

Un porte-parole de Ferrari a confirmé : "Malheureusement, l'accord avec Velas a été résilié de manière anticipée de notre part."

"Nous ne faisons pas de commentaires sur les questions qui font l'objet d'un différend et/ou d'un litige."

Ferrari s'est associée à Velas à la fin de 2021, l'entreprise suisse étant nommée partenaire en titre de l'entrée de la Scuderia dans la F1 Esport Series.

Ferrari s'est également séparée de son partenaire technologique Snapdragon avant la nouvelle saison. Il s'agissait d'un engagement d'un an, les deux parties ayant décidé d'un commun accord de ne pas prolonger l'accord.

La Scuderia a toutefois annoncé un nouveau partenaire, la société de technologie numérique Genesys, dont les logos figureront à la fois sur les voitures de F1 du constructeur et sur la nouvelle hypercar des 24 Heures du Mans.

