Thibaud Comparot & Sam Hall

Jeudi 12 Janvier 2023

Le directeur général du circuit de Silverstone, Stuart Pringle, a salué le changement d'attitude des propriétaires de la F1 après avoir affirmé que le précédent système dirigé par Bernie Ecclestone "écrasait" les promoteurs.

Le Grand Prix de Grande-Bretagne a souvent été mentionné comme l'un des événements menacés par l'afflux de sites moyen-orientaux et américains.

Même si cela continuera d'être le cas puisque le contrat actuel de Silverstone expire à la fin de l'année 2024, Pringle a salué le changement de mentalité de la F1 envers les promoteurs, et ce, depuis le rachat de la marque par Liberty Media.

S'exprimant pour Autosport International, Pringle a déclaré : " Le Grand Prix de Grande-Bretagne est un tel événement."

"Le prix est exorbitant, le coût de la livraison vous empêche de dormir la nuit et les coûts fixes sont extraordinairement élevés."

"Il est évident que vous allez faire salle comble le dimanche. Il y a quelques années, le samedi était complet et maintenant, le vendredi n'est pratiquement plus disponible et c'est là que se trouvent les bénéfices."

"Et si vous ne faites pas de bénéfices, vous ne pouvez pas réinvestir dans les infrastructures."

"Silverstone est en train de grincer et de souffrir parce que le British Racing Driver’s Club (BRDC) n'a pas pu faire de bénéfices pendant 40 ans."

"Maintenant, je suis heureux de dire que les propriétaires de la F1 adoptent un point de vue raisonnable selon lequel il n'est pas dans leur intérêt d'écraser le promoteur et ils reconnaissent que le BRDC réinvestit tout son argent dans les installations."

Les promoteurs s'inspirent de ce qu'il se fait aux États-Unis

Il est impossible de nier que Silverstone est en retard par rapport aux installations proposées sur certains autres sites de la F1.

Mais les ajouts récents de l'aile de Silverstone pour les stands et les paddocks et de l'hôtel Hilton pour le départ ont mis en évidence une volonté de combler l'écart avec les circuits rivaux, avec d'autres projets d'infrastructure également en cours.

"Si nous mettons en place de meilleures installations, nous obtenons une meilleure expérience pour les fans", a ajouté Pringle.

"Si nous obtenons une meilleure expérience pour les fans, c'est mieux pour le championnat tout entier et tout le monde est gagnant."

"J'aime beaucoup travailler avec la F1 en ce moment. Ils sont inspirés, ils nous mettent au défi, ils font des choses étonnantes."

"Nous regardons tous vers l'Amérique pour savoir comment rendre le sport plus divertissant et comment remplir les marges de la journée et de la semaine."

"Il y a beaucoup à apprendre de ce qu'ils font là-bas et ça marche, parce que les gens viennent et s'amusent", a conclu le directeur général du circuit de Silverstone