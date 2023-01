Netflix annonce la date de sortie de Drive to survive saison 5

Thibaud Comparot

Jeudi 12 Janvier 2023 16:30

La nouvelle saison de Drive to Survive arrive à grands pas. La Formule 1, en collaboration avec Netflix, a annoncé la date de sortie de la toute nouvelle saison, déjà la cinquième.

La cinquième saison de la série à succès Drive to Survive sera diffusée sur Netflix l'année prochaine. La série, qui dépeint la Formule 1 de manière spectaculaire et suit les pilotes de Formule 1 d'une manière que vous n'avez pas l'habitude de voir, sera de retour sur la plateforme de streaming à partir du 24 février prochain.

Les réalisateurs couvriront largement la saison au cours de laquelle Max Verstappen a réussi à décrocher son deuxième titre mondial. Nous devrions également voir le Néerlandais à l'écran un peu plus souvent que l'année dernière.

Le double champion du monde en titre n'a jamais vraiment été heureux de se retrouver filmé par Netflix. Depuis l'entrée de Liberty Media, les pilotes sont suivis par une équipe spéciale de caméras Netflix pour les besoins du documentaire. Cependant, le pilote hollandais n'a pas tardé à désapprouver la façon dont lui et ses collègues ont été représentés par la plateforme. Selon le champion du monde, des éléments de la série sont sortis de leur contexte et des rivalités fictives qui n'existent pas ont été créées de toute pièce.

Depuis, le pilote Red Bull a pu discuter avec les équipes de production et a réussi à trouver un accord.

"Je me suis juste assis avec eux et j'ai expliqué comment je voyais les choses et ce qui, selon moi, a mal tourné dans le passé et c'était en fait une très bonne petite discussion rapide et nous allons essayer de nous améliorer à partir de là", a déclaré le pilote Red Bull.

"C'est tout ce que je demande. C'est juste plus réaliste, du moins de mon côté.

"Je ne peux pas contrôler, bien sûr, ce qu'ils font avec les autres pilotes, mais au moins je veux être en contrôle de ce que je libère. C'est ce que nous allons faire."

Entre-temps, la hache de guerre a été enterrée entre Verstappen et les créateurs. Il a indiqué sa volonté de travailler à nouveau sur la série à succès sous certaines conditions. Une équipe de la série était notamment présente lors du Grand Prix de Singapour pour suivre de près Max Verstappen, Sergio Pérez et le reste de l'équipage de Red Bull.

Le teaser de la saison 5 de Drive to Survive sur Netflix