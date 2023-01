Mercedes confirme la date de présentation de la W14

Thibaud Comparot

Jeudi 12 Janvier 2023 13:45

Lewis Hamilton et George Russell dévoileront la nouvelle F1 de Mercedes pour la saison 2023 à la mi-février.

La W14 E Performance, qui, selon l'équipe, a été "forgée à partir des défis de la campagne 2022", sera dévoilée lors d'un événement de lancement numérique spécial qui sera diffusé en direct de Silverstone le 15 février prochain.

Mercedes affirme que la nouvelle voiture "s'appuie sur les leçons tirées de l'année dernière, qui a obligé l'équipe à affronter et à surmonter de nombreux défis avec la W13".

Les fans pourront suivre le dévoilement en direct sur les réseaux sociaux de l'équipe.

Mercedes espère une bien meilleure campagne que la saison dernière, où l'équipe a connu des difficultés avec la W13 suite à l'introduction de nouvelles réglementations aérodynamiques.

La voiture a souffert d'un phénomène connu sous le nom de "marsouinage" qui a nécessité des mois de développement pour l'éradiquer.

Mercedes a progressé, réalisant un doublé lors de l'avant-dernière course de 2022 à São Paulo, Russell remportant la seule victoire en Grand Prix d'une campagne difficile.

Hamilton, en particulier, a terminé une saison sans victoire pour la première fois de sa carrière.

L'objectif de la W14 est maintenant de construire sur les fondations posées à la fin de la saison dernière et d'offrir un challenge plus solide pour le titre à Red Bull et Ferrari cette année.