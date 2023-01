Ricciardo adresse de précieux conseils à Piastri pour ses débuts en F1

Thibaud Comparot

Débarqué par McLaren en fin de saison, Daniel Ricciardo a tout de même adressé des conseils à son remplaçant, Oscar Piastri. Le jeune pilote australien fera ses débuts en F1 avec la firme de Woking après avoir quitté Alpine en 2022.

Faisant suite à deux saisons décevantes chez McLaren, la direction de l'écurie a fait le choix de remercier Daniel Ricciardo afin de pouvoir engager son homologue australien Oscar Piastri. Le vainqueur du Grand Prix d’Italie 2021 a trouvé un point de chute chez Red Bull, devenant troisième pilote derrière Max Verstappen et Sergio Pérez.

Nous devrions toujours apercevoir dans les paddocks F1, le large sourire de Daniel Ricciardo. Cependant, ce dernier ne pilotera pas en 2023 et assurera le rôle de troisième pilote au sein de son ancienne écurie, Red Bull. Un mal pour un bien pour l’ancien pilote McLaren qui avait véritablement besoin de faire une pause dans sa carrière. Le natif de Perth révélait il y a peu avoir vécu un Burn-out en 2022. Ce coup au moral l’avait même empêché de signer un contrat de titulaire avec Haas pour 2023 ; préférant prendre ses distances avec la F1.

Daniel Ricciardo sera donc remplacé chez McLaren la saison prochaine par Oscar Piastri. Beyond The Grid a donc demandé au Honey Badger, quels conseils il aurait à donner à son jeune remplaçant.

"Je pense qu'il faut juste foncer et piloter. Je sais que cela semble être une réponse vraiment ringarde, mais c'est juste ça, aller en piste et conduire", déclare l'octuple vainqueur de GP en Formule 1.

"Apprends, soit une éponge, mais roule. Ne mets pas la barre trop haute. Si tu parviens à faire mieux que ce que tu visais, tant mieux. Mais il faut voir les choses course après course. Tant que tu apprends et que tu sens que tu t’améliores à chaque course, alors c'est tout ce que tu pouvais exiger de toi-même." Ricciardo pense que la courbe d'apprentissage qu'il a traversée chez McLaren peut également aider Piastri. "Ces connaissances peuvent être partagées avec Oscar et je pense qu'ils le font. De ce point de vue, je pense qu'ils peuvent prendre un bon départ", a conclu l’ancien coéquipier de Lando Norris chez McLaren.