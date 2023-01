Un protégé d'Hamilton révèle son histoire : "J'ai été victime de discrimination"

Thibaud Comparot

Mercredi 11 Janvier 2023 20:22

Ruben Stanislaus a révélé avoir été victime d'odieux abus racistes dès son plus jeune âge. C'est Lewis Hamilton, sept fois champion de F1, qui lui a donné envie de faire de la course automobile.

Lewis Hamilton, seul pilote de couleur sur la grille de départ de la F1, s'est donné pour mission personnelle de découvrir et d'éliminer les obstacles qui empêcheraient d'autres personnes de suivre son chemin.

Mais il est clair que le chemin à parcourir est encore long. Ruben Stanislaus, 18 ans, pilote de la Praga Cup UK, a déclaré à GPFans : "J'ai été confronté à la discrimination au sein même de la compétition."

"On m'a dit que j'allais trop vite. Ce n'était même pas dans mon propre kart. Vous utilisiez les karts du club et ils étaient tous équitables, mais ils disaient qu'il n'était pas possible pour quelqu'un d'aller aussi vite sur un de ces karts."

"Donc, j'ai été accusé d'avoir tricher. Vous ne pouvez pas tricher."

"J'ai été disqualifié d'une course juste parce qu'ils ne voulaient pas que je gagne."

"Il y a un tas d'exemples différents, mais c'était probablement la chose la plus importante et cela depuis l'âge de mes six ans environ."

Stanislaus et son ami, Lewis Appiagyei, ont fait l'objet d'un récent documentaire de la BBC, We Are England : Born to Race, où le duo a été invité à l'usine Mercedes pour rencontrer Lewis Hamilton.

S'exprimant avant la diffusion du documentaire, Stanislaus a évoqué le défi supplémentaire que représente le fait de s'introduire dans une industrie majoritairement composée de personnes blanches : "Vous êtes une personne étrangère qui arrive dans un endroit où, techniquement, vous ne devriez pas être."

"Vous devez travailler deux fois plus dur, juste pour être reconnu."