Williams annonce la date de présentation de la "livrée" de sa F1

Williams est la sixième écurie de Formule 1 à confirmer la date de présentation de la livrée de sa monoplace lançant de fait sa saison 2023.

L'équipe basée à Grove a annoncé qu'elle organiserait un événement de lancement de la saison le lundi 6 février, à 14h00 GMT.

L'événement présentera la livrée de la nouvelle saison, mais ne lèvera pas le voile sur la FW45 elle-même.

Le calendrier de présentation des F1 de 2023Lire plus

Williams a terminé à la dernière place du classement des constructeurs en 2022 et cherchera à remonter dans le classement cette année.

L'équipe aura une nouvelle paire de pilotes cette année, Logan Sargeant, remplaçant Nicholas Latifi, Alex Albon restant pour une deuxième campagne.

Williams est actuellement sans directeur d'équipe ni directeur technique après les départs hivernaux de Jost Capito et François-Xavier Demaison.

Season launch incoming...⏳



Make sure you #JoinTheJourney by signing up at https://t.co/Bw7DI3N5zs 🙌#WeAreWilliams pic.twitter.com/iSM7NIi3Vk