Audi a été encouragé à engager Mattia Binotto, ancien directeur de la Scuderia Ferrari. Cette décision doit être prise le plus rapidement possible afin de renforcer l'équipe de F1 pour la saison 2026.

Mattia Binotto est libre après avoir démissionné de son poste de directeur d'équipe de la Scuderia Ferrari le 30 décembre dernier. Toutefois, il a été suggéré que la Scuderia a prolongé sa période de "congé de jardinage" de six à douze mois avant son départ.

Cela signifie que si Audi était intéressée par l'embauche de Binotto, celui-ci ne pourrait pas rejoindre l'écurie avant le début de l'année 2024. Il aurait cependant deux ans pour jouer un rôle essentiel dans le développement de l'unité de puissance du constructeur allemand.

À partir de 2026, conformément à l'introduction de la nouvelle réglementation sur les moteurs, Sauber deviendra l'équipe d'Audi, qui progresse déjà régulièrement vers son entrée dans la compétition malgré les trois années d'attente.

L'ancien directeur sportif de Ferrari, Cesare Fiorio, qui a également travaillé avec Ligier et Minardi, pense que Binotto serait une recrue idéale pour Audi, compte tenu de son expérience des moteurs avec la Scuderia.

"Si je devais entrer en F1, comme les Allemands sont en train de le faire, je ne le laisserais pas s'échapper", a déclaré Fiorio au Corriere dello Sport à propos de Binotto qui a été chef du département moteur à Maranello pendant de nombreuses années avant de devenir le directeur de l'équipe.

"Je l'aurais gardé [chez Ferrari]. Je l'ai toujours considéré comme un grand technicien. La F1-75 a été, avec Red Bull, la meilleure voiture de 2022."

Réfléchissant à la façon dont les championnats des pilotes et des constructeurs ont échappé à Binotto la saison dernière, Fiorio a ajouté : "Ils n'ont pas été gagnés à cause d'un manque de fiabilité, de quelques mauvaises stratégies et de quelques erreurs de pilotes."

"Binotto était un grand ingénieur, mais être directeur d'équipe est un autre métier.", a conclu Cesare Fioro.