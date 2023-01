À quel moment les contrats des pilotes de Formule 1 expirent-ils ?

Thibaud Comparot

Mercredi 11 Janvier 2023 12:50

Quels sont les pilotes voyant leurs contrats prendre fin à l'issue de la saison 2023 de Formule 1 ? GPFans fait le point !

Nous sommes maintenant dans le premier mois de 2023 et nous comptons lentement, mais sûrement les jours qui nous séparent de la nouvelle saison de Formule 1. Pour avoir une bonne idée de ce que pourrait être la situation dans les années à venir, nous listons les échéances des différents contrats des pilotes présents sur la grille cette saison.

La durée du contrat de Verstappen avec Red Bull

Lorsque l'on regarde de plus près la durée du contrat des 20 pilotes, il est bien sûr frappant de constater que Max Verstappen a le contrat le plus long de tous les pilotes de la grille. Le Néerlandais a signé un important contrat avec l'écurie autrichienne au début de l'année 2022 après avoir remporté son premier titre mondial. À partir de 2023, ce contrat lui permettra d'empocher environ 50 millions par an. Avec ce dernier, le Batave est lié à Red Bull au moins jusqu'en 2028, le pilote aura alors 30 ans.

Une dernière année en F1 pour Hamilton ?

Nous notons également que le contrat de Lewis Hamilton expirera après la saison 2023. Cependant, nous savons désormais qu'il y a de fortes chances que le septuple champion du monde continue à piloter au-delà de 2023. Concernant certains pilotes, on ne connaît pas exactement la durée pour laquelle ils sont liés à leurs équipes respectives. Des noms comme Oscar Piastri, George Russell et Valtteri Bottas ont des contrats de plusieurs années et leur avenir semble donc être fixé, du moins pour le moment.

Les contrats des pilotes de Formule 1 en 2023

Yuki Tsunoda - AlphaTauri - 2023

Zhou Guanyu - Alfa Romeo - 2023

Lewis Hamilton - Mercedes - 2023

Lance Stroll - Aston Martin - 2023

Kevin Magnussen - Haas - 2023

Alexander Albon - Williams - 2023

Sergio Pérez - Red Bull - 2024

Esteban Ocon - Alpine - 2024

Charles Leclerc - Ferrari - 2024

Carlos Sainz - Ferrari - 2024

Pierre Gasly - Alpine - 2025

Lando Norris - McLaren - 2025

Max Verstappen - Red Bull - 2028

Valtteri Bottas - Alfa Romeo - "Contrat pluriannuel"

Oscar Piastri - McLaren - "Contrat pluriannuel"

Nyck de Vries - AlphaTauri - "Contrat pluriannuel"

Nico Hülkenberg - Haas - "Contrat pluriannuel"

Logan Sargeant - Williams - "Contrat pluriannuel"

George Russell - Mercedes - "Contrat pluriannuel"

Fernando Alonso - Aston Martin - "Contrat pluriannuel"