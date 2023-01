Max Verstappen est un pilote "incompris" - Kerkhof

Thibaud Comparot

Mercredi 11 Janvier 2023 11:55

Max Verstappen, double champion du monde de Formule 1 en titre, fait parler et divise au sein du paddock et des tribunes. Si son caractère et son attitude font parfois débat, un de ses coéquipiers pense que le Hollandais est souvent incompris.

Max Verstappen a officiellement fait ses débuts en Formule 1 avec Toro Rosso le 15 mars 2015. Force est de constater que le jeune pilote, âgé de 17 ans et 166 lors de son premier Grand Prix, a fait parler de lui dans les paddocks de la F1. Entre tête brulée et prodige, le natif de Hasselt a été au cœur de plusieurs scandales, sans jamais avoir montré le moindre signe de fébrilité.

Webber soutient la décision de Ricciardo de prendre une année sabbatiqueLire plus

Avant de devenir le double champion du monde que l’on connaît tous aujourd’hui, le jeune batave a fait parler de lui faisant parfois preuve d’excès d’engagement sur et en dehors de la piste. On se rappellera de son accrochage avec Lewis Hamilton à Monza en 2021 ou de son geste d’humeur à l’encontre d’Estéban Ocon dans la ligne des stands après leur accrochage au Brésil en 2018.

La saison dernière, alors qu’il écrasait la concurrence, Max Verstappen a une nouvelle fois fait parler de lui de par des mots assez virulents à la radio (qualifications du GP de Singapour), mais également pour ne pas avoir obéi aux consignes d’équipe lors du Grand Prix de São Paulo.

Cependant, selon son coéquipier de la Team Redline en Sim-Racing, Atze Kerkhof, tout cela fait partie du caractère souvent "incompris" de Verstappen.

"La façon dont je connais Max est complètement différente de la façon dont le monde le voit", a déclaré Kerkhof dans une interview pour la Team Redline.

"Ce que nous faisons très bien aux Pays-Bas, c'est que nous disons toujours la vérité, quant à ce que nous pensons, nous sommes assez directs."

"Max est très 'hollandais' en ce qui concerne sa communication, il est très direct et cela l'aide beaucoup, ainsi que les gens autour de lui, parce que vous savez exactement ce qu'il pense et ce qu'il veut dire, il est juste toujours direct."

"Ce que je vois de fâcheux en F1, c'est que tout est un véritable spectacle et qu'on ne peut plus séparer la vérité des actes."

"C'est là que les choses deviennent confuses, où le gars le plus naturel sur la grille est probablement perçu comme quelqu'un qui se donne en spectacle par les gens et sur ce point, Max est incompris en Formule 1."

Alonso adapte sa préparation physique à la F1 - "Je n'ai plus 20 ans"Lire plus

"Mais ce qui est bien avec lui, c'est qu'il ne se soucie pas de ce que les gens pensent. Il ne perd pas le sommeil à cause de ce que les autres disent de lui. Ce qu'il dit dans sa vie personnelle est souvent ce qu'il dit dans les médias, donc c'est en fait ce qu'il pense vraiment - c'est ce qui le rend unique", a conclu le coéquipier de Max Verstappen au sein de la Team Redline.