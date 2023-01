Webber soutient la décision de Ricciardo de prendre une année sabbatique

Thibaud Comparot

Mercredi 11 Janvier 2023 10:47

Mark Webber, ancien pilote chez Red Bull, a soutenu la décision de Daniel Ricciardo de prendre du recul par rapport à la F1.

Après avoir été licencié par McLaren alors qu'il lui restait un an de contrat, Ricciardo ne participera pas à la prochaine campagne. Il a accepté de revenir chez Red Bull et d'être le troisième pilote derrière Max Verstappen et Sergio Perez.

Le pilote de 33 ans a depuis concédé qu'il souffrait d'un "burnout" après 232 départs en course et a exprimé son désir de retrouver sa " passion " pour la compétition.

S'adressant à Speedcafe, Webber, qui a été remplacé par Ricciardo en 2014, a déclaré : "Dans ses propres mots, je pense que Daniel a besoin d'une pause."

"Il a besoin de réfléchir pour retrouver sa motivation et son énergie pour ce sport et je pense que c'est une excellente occasion pour lui de le faire dans un environnement qu'il connaît bien."

"Il sera un atout pour la marque, il n'y a aucun doute là-dessus."

"Il est incroyablement apprécié dans le monde entier. Je pense qu'une année de repos lui semblera un peu plus longue, ce qui pourrait être une bonne chose, car il pourrait en avoir besoin."

"Ensuite, il pourra commencer à prendre des décisions sur la façon dont la saison 2024 pourrait se dérouler pour lui."

Les rapports d'animosité entre Ricciardo et Webber, qui gère le nouveau pilote McLaren Oscar Piastri, ont été catégoriquement démentis par les deux camps.

Révélant les détails d'une conversation personnelle, Webber a ajouté : "Nous avons eu une bonne discussion à Singapour sur certaines de ces choses."

"C'est bien qu'il soit ouvert à rester en marge pour mesurer son niveau de motivation à sa guise", a conclu l'ancien coéquipier de Sebastian Vettel chez Red Bull.