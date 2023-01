Alonso adapte sa préparation physique à la F1 - "Je n'ai plus 20 ans"

Thibaud Comparot

Mercredi 11 Janvier 2023 09:51

Fernando Alonso a révélé qu'il était nécessaire d'augmenter son programme d'entraînement quotidien pour rester en forme en F1, il admet qu'il n'a "plus 20 ans".

L'homme de 41 ans, qui courra avec Aston Martin cette saison, est le pilote le plus âgé de la grille de départ actuelle de la F1. Lewis Hamilton est le suivant, le septuple champion ayant récemment eu 38 ans.

Malgré son âge, Alonso continue d'être considéré comme l'un des meilleurs pilotes, respecté par ses pairs.

Le double champion du monde espagnol a terminé à la neuvième place du classement de la saison dernière et on peut penser qu'il aurait pu terminer un peu plus haut dans le classement des pilotes si la fiabilité des Alpine n'avait pas été si catastrophique.

S'adressant à certains médias, dont GPFans, Alonso a déclaré : "J'ai dû changer beaucoup de choses."

" Au stade actuel de ma carrière et sur le plan physique, j'ai dû modifier certaines de mes routines d'entraînement, mes déplacements, les événements."

"La Formule 1 est très exigeante en termes d'énergie en dehors de la piste également, donc je dois vraiment être plus efficace dans les choses que je fais le week-end ou la semaine."

"Sur l'aspect physique, c'est sûr, je dois faire beaucoup plus que ce que j'ai l'habitude de faire parce que je n'ai plus 20 ans", a conclu l'ancien pilote Alpine.

Les pilotes les plus âgés de la F1

Alonso est peut-être le plus âgé des pilotes actuels, mais dans la grande histoire de la F1, il est encore relativement jeune.

À 55 ans, neuf mois et 19 jours, Louis Chiron reste le pilote le plus âgé à avoir pris le départ d'une épreuve de F1 en participant au Grand Prix de Monaco en 1955.

En fait, il faudrait qu'Alonso atteigne la cinquantaine pour figurer dans le top 12 de la liste.

Actuellement, l'Espagnol est 92e, mais il gagnera 10 places d'ici la finale de la saison à Abu Dhabi, en novembre.

Les 10 pilotes de F1 les plus âgés sont :

1 - Louis Chiron - 55 ans, neuf mois, 19 jours

2 - Philippe Étancelin - 55 ans, six mois, huit jours

3 - Arthur Legat - 54 ans, sept mois, 20 jours

4 - Luigi Fagioli - 53 ans, 22 jours

5 - Adolf Brudes - 52 ans, neuf mois, 19 jours

6 - Hans Stuck - 52 ans, huit mois, 17 jours

7 - Bill Aston - 52 ans, quatre mois, cinq jours

8 - Clemente Biondetti - 52 ans, 18 jours

9 - Louis Rosier - 50 ans, trois mois, sept jours

10 - Rudolf Schoeller - 50 ans, trois mois, quatre jours