Montoya rejoint les rangs de Red Bull et rêve de la F1

Thibaud Comparot

Mardi 10 Janvier 2023 17:18

Le nom de Montoya a fait un pas de plus vers un retour en F1.

Sebastian Montoya, le fils de l'ancien pilote de F1 Juan Pablo, devient le tout nouveau membre de l'équipe junior de Red Bull.

Ferrari annonce ses pilotes engagés en WEC pour la saison 2023Lire plus

Via un post Instagram, le jeune homme de 17 ans a déclaré : "Excité d'annoncer que je fais maintenant partie de l'équipe junior officielle de Red Bull."

"L'année dernière, j'ai fait partie des athlètes de la marque et maintenant, nous allons travailler ensemble pour l'objectif ultime : la F1."

Après avoir terminé quatrième du championnat italien de F4 avec Prema Powerteam en 2021, montant sur neuf podiums, Montoya a connu une campagne 2022 bien remplie.

L'Américain d'origine colombienne a continué avec Prema dans le championnat européen de Formule régionale, endurant une saison difficile puisqu'il n'a obtenu que la 13e place au classement, avec comme meilleur résultat une quatrième place à deux reprises.

Dans le championnat asiatique de Formule régionale, Montoya a terminé septième avec Mumbai Falcons India Racing, remportant deux victoires et une troisième place en prime.

Plus tard dans l'année, Montoya a fait une sortie unique en F3 avec Prema Racing, terminant huitième lors de la course sprint et de la course finale à Zandvoort, en remplacement de Hunter Yeany, blessé.

Il a également participé à trois courses dans la catégorie LMP2 du championnat WeatherTech SportsCar, avec une deuxième et une sixième place au classement général lors de la dernière manche à Atlanta aux côtés de son père et de Henrik Hedman.

On s'attend à ce que Montoya soit engagé à plein temps en F3 cette année, avec une équipe dont le nom n'a pas encore été annoncé.

Perez affrontera Nadal dans une nouvelle compétition de bateaux électriquesLire plus

Montoya devient le troisième nouveau venu dans l'équipe junior de Red Bull, aux côtés d'Enzo Fittipaldi, qui est le petit-fils du double champion Emerson, et de Zane Maloney.

Le père, Juan Pablo, a couru en F1 de 2001 à 2006 avec Williams et McLaren, remportant sept Grand Prix.