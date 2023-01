Ferrari annonce ses pilotes engagés en WEC pour la saison 2023

Thibaud Comparot

Mardi 10 Janvier 2023

Ferrari a dévoilé le nom de ses pilotes engagés en WEC pour la saison 2023. Antonio Giovinazzi, ancien pilote de Formule 1, sera au volant de la 499P, l’Hypercar italienne.

La firme italienne fait son grand retour dans la plus haute catégorie de la catégorie reine de l’endurance. Le dernier succès de la marque italienne dans la Sarthe remonte à 1965, mais la donne pourrait bientôt changer puisque Ferrari, grâce à ce prototype LMH hybride, combattra face à Toyota, Peugeot, Porsche ou encore BMW dans la catégorie Hypercar.

On retrouvera plusieurs noms bien connus derrière le volant de la 499P. Ferrari a fait le choix de retenir des pilotes venant d’horizons différents assurant un mélange unique de talent et d'expérience, de vitesse et d'endurance, des qualités essentielles dans les courses d'endurance.

En marge de cette annonce, Antonello Coletta, responsable des activités sportives de Ferrari GT a déclaré :

"Avec la sélection des équipages, nous avons achevé la dernière étape du programme avant nos débuts à Sebring. Depuis le premier essai de la 499P en juillet, nous avons travaillé sans relâche avec les pilotes de la famille Ferrari. La décision concernant les pilotes que nous avons choisis est liée non seulement aux courses que nous disputerons, mais aussi à la croissance qui se poursuivra pendant le championnat. Nous sommes très clairs sur ce que nous pouvons leur demander en matière de développement et de régularité et pas seulement de vitesse".

La Ferrari numéro 50, numéro faisant référence aux nombres d’années d’absence des voitures rouge de la catégorie phare de l’endurance, embarquera ; Antonio Fuoco, Miguel Molina et Nicklas Nielsen.

La seconde 499P, portant le numéro 51, sera pilotée par Alessandro Pier Guidi, James Calado et Antonio Giovinazzi. L’Italien, ancien pilote de F1, participera à plein temps au Championnat du monde d'endurance pour la première fois de sa carrière après une prestation remarquée aux 24 Heures du Mans en 2018. Il fait également partie de la Scuderia Ferrari depuis 2017 et assurera le rôle de pilote de réserve en 2023.

"Les débuts de la 499P seront un moment décisif dans l'histoire du Cheval cabré et ce sera un grand honneur pour moi de faire partie de ce moment historique. Nous savons que nous avons une grande responsabilité à assumer avec beaucoup d'humilité, mais nous sommes conscients de notre force et prêts à relever cet énorme défi", a conclu Antonio Giovinazzi.