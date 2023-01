La FIA demande aux écuries de réagir avec enthousiasme à la candidature Andretti

Thibaud Comparot

Mardi 10 Janvier 2023 15:14

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a demandé à la F1 et aux 10 équipes d'être "plus enthousiastes" vis-à-vis de la tentative de General Motors et d'Andretti d'intégrer la grille.

General Motors a confirmé la semaine dernière qu'il allait s'associer à Andretti pour tenter de faire aboutir sa tentative de rejoindre la grille de la F1, suite à la réticence persistante des équipes actuellement en place.

Cependant, GPFans comprend qu'il y a toujours une intransigeance de la part de la F1, avec des affirmations que l'utilisation de la marque Cadillac en tandem avec Andretti ne sera rien de plus qu'un exercice de "badgeage".

Dimanche, via son compte Twitter personnel, le président de la FIA a remis en question ce qu'il a ressenti comme une "réaction négative" à l'annonce d'Andretti/GM.

S'adressant aux médias cette semaine, alors qu'il participait au Dakar, Ben Sulayem a déclaré : "En général, si nous regardons la pérennité de la Formule 1, nous devons l'ouvrir à d'autres marques."

"Un nouveau constructeur contribuera à améliorer la Formule 1 et je ne vois pas pourquoi nous ne devrions pas accueillir de nouvelles équipes, en particulier les Américains."

"Nous organisons déjà trois courses là-bas cette année. Nous accueillons toute proposition visant à faire grandir la grille à 12 équipes. Nous acceptons les bonnes équipes, même si elles sont petites, comme c'est le cas de Haas."

Les équipes de F1 sont prêtes à accepter d'autres constructeurs, mais estiment qu'avec la croissance du sport ces derniers temps, cela devrait s'apparenter à l'implication prochaine d'Audi avec Sauber, plutôt qu'à un autocollant sur une voiture.

Défendant l'offre d'Andretti/GM, Ben Sulayem a ajouté : "Pour avoir une grande entreprise comme GM - l'un des cinq meilleurs [constructeurs de voitures de route] au monde, nous devrions les encourager à venir en Formule 1."

"C'est ainsi que je voudrais voir l'avenir avec un constructeur."

Ben Sulayem admet qu'une " vigilance appropriée " doit être effectuée et " un processus " suivi avant que l'offre d'Andretti puisse être acceptée.

"En tant que FIA ou président, je n'ai pas dit oui", a ajouté Ben Sulayem. "Nous avons ouvert [le processus en lançant une enquête sur les candidatures], pour leur permettre de voir".

"Mais vont-ils réussir ? Est-ce qu'ils vont cocher les cases ? Seront-ils capables d'être [en F1] ? Nous ne pouvons tout simplement pas nous fier à ce qui s'est passé", a conclu le président de la FIA.