Carlos Sainz Sr a ordonné à l’hélicoptère médicalisé de faire demi-tour et de retourner sur les lieux de son accident lors de la 9e étape du Dakar plutôt que de l'emmener à l'hôpital.

Le père du pilote de F1 Carlos Sainz Jr, âgé de 60 ans, participait à l'épreuve emblématique du rallye lorsqu'il a renversé son buggy Audi RS Q e-tron, après avoir sauté maladroitement une dune de sable, à six kilomètres de la neuvième étape.

Après s'être plaint de douleurs à la poitrine, un hélicoptère médicalisé a été dépêché sur les lieux pour lui porter assistance. Il était en route vers un hôpital voisin lorsque Sainz a exigé qu'il fasse demi-tour et le ramène vers le lieu de l'accident et son coéquipier, Lucas Cruz.

Comme Sainz n'a reçu aucune assistance médicale, il a été autorisé à rejoindre le rallye et peut être classé s'il arrive à rejoindre l'arrivée.

Les réseaux sociaux officiels du Dakar ont relaté ces événements exceptionnels : Sainz Sr, avait "jeté l'éponge, souffrant toujours de douleurs sur le côté droit de son torse."

"Il a été transporté par avion à l'hôpital de Riyad pour subir d'autres examens médicaux."

Mais moins de 10 minutes plus tard, le communiqué ajoutait : "Nouvel épisode dans la saga Sainz lors de la 9e étape : l'Espagnol a demandé à l'hélicoptère médicalisé qui se rendait à l'hôpital de faire demi-tour et de le ramener à sa voiture."

"Il est maintenant de retour avec Lucas Cruz et attend leur véhicule d'assistance."

❌ @CSainz_oficial, who lost control of his @audisport after 6 km, has thrown in the towel, still suffering from pain in the right side of his torso. He has been airlifted to the hospital in Riyadh to undergo further medical check-ups. 🏥#Dakar2023 pic.twitter.com/bEqwF9heks