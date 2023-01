Vidéo - L'évolution du poids des F1 depuis 2007

Thibaud Comparot

Mardi 10 Janvier 2023 13:10

Depuis plusieurs années, les Formule 1 gagnent du poids chaque saison. Si cette prise de poids est motivée par l’ajout de plusieurs éléments de sécurité aujourd’hui devenus essentiels, Russell craint que cela desserve les pilotes.

Le cinq mars prochain, lors du départ du Grand Prix de Bahreïn, 20 monoplaces pesant chacune près de 900 kilos, s’élanceront pour inaugurer la saison 2023 de Formule 1. À titre de comparaison, sans le plein d’essence, les monoplaces qui avaient participé à la saison 2007 de F1 pesaient 605 kilos.

"Le gros problème, c'est le poids. Le poids est incroyable. Aujourd’hui, la vitesse dans les virages lents n'est pas géniale. Nous ne cessons de rendre ces voitures de plus en plus sûres, mais forcément, en les alourdissant autant, en cas d'impact c'est comme percuter un bus plutôt qu'une Smart. L'impact va être plus important si l'on va à la même vitesse avec une voiture qui pèse environ 800 kg, voire plus de 900 au début d'une course, qu'il y a 15 ans lorsqu'elles en faisaient 650."

Justifiées par des révolutions techniques, l’intégration de nouveaux moteurs ou encore l’ajout d’éléments de sécurité sur les monoplaces, ces dernières ont sans cesse pris du poids ces dernières années. L’arrivée du halo en 2019 a fait prendre environ dix kilos aux F1, cependant son utilité n’a depuis jamais été remise en question.

"Je suis certain que des analyses sont faites afin de trouver le bon équilibre, car je ne sais pas où mettre la limite. Si l'on ne cesse de la rendre plus lourde, plus lourde, plus lourde, plus robuste, plus robuste, plus robuste, on arrive à un stade où l'on franchit cette limite et où trop lourd, ce n'est pas plus sûr", a conclu le coéquipier de Lewis Hamilton chez Mercedes.