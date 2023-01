Wolff - "Il n'y a aucune raison de ne pas continuer avec Lewis"

Thibaud Comparot

Mardi 10 Janvier 2023 12:15

Le patron de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, est convaincu que Lewis Hamilton va signer un nouveau contrat avec les Flèches d'argent dans les prochains mois. Le contrat actuel du septuple champion du monde de F1 expire à la fin de la saison 2023.

Lewis Hamilton entame cette année sa dixième saison au service des Flèches d'argent. Le Britannique de 37 ans a quitté McLaren à la fin de l'année 2013 et, bien que ce choix ait été qualifié de curieux par beaucoup à l'époque, il s'est transformé en un partenariat très réussi. Le natif de Stevenage a disputé six de ses sept titres mondiaux au volant d'une Mercedes, tandis que le constructeur allemand est lui-même devenu champion des constructeurs huit fois de suite entre 2014 et 2021.

Bien qu'il n'y ait pas de date limite spécifique liée à un nouveau contrat pour Hamilton, Wolff s'attend à ce que plus de choses soient révélées dans un avenir proche.

"La liste des choses à faire avec tout ce qui doit encore être accompli est très longue", a-t-il déclaré au podcast Beyond the Grid. "Le contrat d'Hamilton est définitivement l'un des sujets que nous aborderons cet hiver. Cependant, il n'y a pas de date limite spécifique qui y est attachée".

Lewis Hamilton est toujours en excellente forme, mais se dirige vers la phase finale de sa carrière. Cependant, Toto Wolff affirme qu'il n'a aucune raison de penser que le partenariat ne se poursuive pas.

"Lewis fait partie de notre équipe et notre équipe fait partie de Lewis. Il n'y a aucune raison de ne pas continuer l'un avec l'autre". Hamilton lui-même a déjà indiqué qu'il serait heureux de rester chez Mercedes dans les années à venir.

Lewis Hamilton a terminé la saison à la sixième place du classement des pilotes, derrière son coéquipier avec 35 points de retard sur ce dernier. Pour la première fois dans sa longue carrière en Formule 1, Lewis Hamilton a terminé la saison sans pole position ni victoire.

Mercedes semble avoir retrouvé du rythme en fin de saison 2022. La firme allemande va-t-elle maintenant pouvoir se battre pour des victoires en 2023 ?