Aston Martin va continuer d'utiliser le moteur de Mercedes

Thibaud Comparot

Mardi 10 Janvier 2023 10:12

Le directeur technique d'Aston Martin, Dan Fallows, est convaincu que l'utilisation des moteurs Mercedes ne sera pas un obstacle à l'objectif de l'équipe de devenir championne de F1.

La firme de Silverstone utilise des moteurs et des unités de puissance Mercedes depuis 2009 et le partenariat se poursuivra dans ce qui sera sa 15e année cette saison.

Le succès a été mitigé au fil du temps, mais Aston Martin n'a apparemment pas l'intention de construire ses propres unités de puissance, bien qu'il s'agisse d'un grand nom de la production de voitures de tourisme.

Avec Red Bull qui a choisi de suivre cette voie, rejoignant ainsi Mercedes, Ferrari et Renault dans la construction de ses propres PU en interne, Aston Martin semble être toujours désavantagé.

En réponse à la suggestion qu'une équipe cliente ne puisse pas battre une équipe d'usine dans une lutte pour le titre et que l'absence d'un PU interne soit un obstacle au succès, l'ancien ingénieur en chef de l'aérodynamique de Red Bull, Fallows, a déclaré : "Je ne pense pas que ce soit le cas."

"Je ne pense certainement pas que le fait d'avoir le moteur Mercedes HPP dans notre voiture soit négatif pour nous."

"Il a prouvé sa fiabilité. Ses performances sont là où elles doivent être. Donc, non, je ne pense pas vraiment que dans la Formule 1 moderne, ce soit un problème particulier du tout."

Aston Martin en retard sur ses objectifs ?

Après deux saisons sur le plan quinquennal du propriétaire de l'écurie, Lawrence Stroll, visant à devenir des gagnants et des prétendants au titre, Aston Martin s'est retrouvé à la traîne durant la première partie de la saison dernière.

L'équipe a pris la mauvaise direction en ce qui concerne l'introduction de nouvelles réglementations aérodynamiques et ce n'est qu'après l'arrivée d'une mise à niveau au tiers de la campagne que les résultats ont commencé à s'améliorer.

L'équipe a dû se contenter de la septième place au classement des constructeurs à la fin de l'année dernière, bien qu'elle ait terminé à égalité de points avec Alfa Romeo. Elle n'a manqué la sixième place que grâce à la cinquième place de Valtteri Bottas lors du GP d'Émilie-Romagne à Imola.

Avec une structure plus solide sur laquelle se développer et compte tenu du fait que l'introduction d'un certain nombre de nouveaux personnels tels que Fallows et le directeur d'équipe Mike Krack devrait avoir un effet sur les performances cette année, l'équipe est prête à s'améliorer de manière significative.

Pour savoir si Aston Martin est en bonne voie avec le plan de Stroll, en avance ou en retard, Krack a déclaré : " Vu la façon dont nous avons commencé l'année [2022], je dirais que nous étions en retard, mais je pense que nous avons bien rattrapé notre retard."

"Je pense que nous avons maintenant vraiment besoin de voir une nette amélioration, une nette progression des performances pour 2023. Je dirais alors que nous sommes dans les temps", a conclu le directeur de l'écurie britannique.