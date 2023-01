Verstappen et Perez surmonteront-ils leurs désaccords en 2023 ?

Thibaud Comparot

Christian Horner, directeur de l'écurie Red Bull, est persuadé que ses deux pilotes, Max Verstappen et Sergio Perez surmonteront ce qu'il a décrit comme le " couac " vécu au Grand Prix de São Paulo l'an dernier.

Le double champion du monde de F1, Max Verstappen a fait part de son désaccord en désobéissant aux ordres de son équipe dans les ultimes tours du Grand Prix du Brésil. Le pilote batave avait reçu comme consigne de laisser passer le Mexicain pour pouvoir sécuriser sa seconde place au classement général des pilotes. Il n'a toutefois pas précisé la cause de son refus.

On pense que le problème remonte à l'accident de Perez lors des qualifications du Grand Prix de Monaco.

Si la situation s'est apparemment éclaircie avant la finale de la saison à Abu Dhabi, des questions subsisteront avant le début de la nouvelle campagne pour savoir si le fossé s'est refermé.

Avec Mercedes et Ferrari qui vont probablement se battre pour les deux titres l'année prochaine, les deux pilotes Red Bull devront travailler plus étroitement que jamais pour s'assurer que la firme autrichienne reste en tête.

Lorsqu'on lui a demandé s'il avait confiance en l'unité de Verstappen et Perez, le directeur de l'équipe, Christian Horner, a déclaré à GPFans dans une interview de fin d'année : "Absolument ! Ce que nous avons eu au Brésil était une erreur."

"Les pilotes, de manière très mature et ouverte, en ont discuté, nous en avons discuté en tant qu'équipe et les deux travaillent en tant que membres de l'équipe et vont continuer."

"Nous devons travailler en équipe pour battre nos adversaires. Ils ont été le binôme le plus performant que nous ayons jamais eu et je pense qu'ils feront un excellent travail pour nous."

"Des leçons ont été tirées et vous apprenez toujours dans la vie et dans chaque Grand Prix que vous faites", a conclu le directeur de l'écurie championne du monde des constructeurs.