Panthera Team Asia veut elle aussi rejoindre la grille de la F1

Thibaud Comparot

Lundi 9 Janvier 2023 19:51

Panthera Team Asia explore la possibilité de rejoindre la Formule 1. L'écurie asiatique avait déjà manifesté son intérêt pour devenir la 11e équipe sur la grille.

Panthera avait d'abord annoncé publiquement en 2019 qu'elle souhaitait entrer en Formule 1 dans un délai relativement court. L'objectif étant de devenir la première équipe de course d'Asie. La date limite était initialement fixée à 2022. La pandémie du Covid-19 a rendu les plans irréalisables, bien que tous les travaux préparatoires nécessaires aient été effectués.

Aston Martin ou McLaren vont-elles s'installer en Arabie Saoudite ?Lire plus

En 2020, le PDG de l'équipe, Benjamin Durand, avait déclaré qu'un groupe de professionnels travaillait déjà sur la voiture et collaborait étroitement avec les investisseurs.

L'accent est désormais mis sur une entrée en scène en 2026, simultanément à l'entrée en vigueur de nouvelles réglementations sur les moteurs.

"Cela a été des montagnes russes", a déclaré Durand à PlanetF1.com. "Nous aurions pu renoncer à ce projet il y a longtemps, mais nous y croyons."

En outre, Benjamin Durand estime que c'est le bon moment pour la Formule 1 de développer davantage le marché asiatique : "Ils regardent tous vers l'ouest, personne ne regarde vers l'est", fait-il référence à l'accent mis par le sport sur les États-Unis. "L'Asie et l'Afrique sont les prochains grands marchés, surtout maintenant que Zhou [Guanyu] participe au championnat."

Cependant, il est encore loin d'être certain que Panthera sera sur la grille de départ en 2026.

"Le problème quand on veut créer une équipe de Formule 1, c'est qu'il faut que tout se mette en place", explique Durand. "Lorsque nous avons eu l'argent, la FIA et la Formule 1 n'étaient pas prêtes, car elles étaient en train de négocier les accords Concorde. Ils n'étaient pas prêts à voir arriver de nouvelles équipes avant que les équipes existantes n'aient signé."

En outre, un éventuel partenariat avec Renault avait échoué en raison de changements au sein du conseil d'administration du constructeur français.

Qui prendra la onzième place dans le paddock de la F1 ?

Andretti Global et General Motors ont également annoncé récemment leur intention de s'associer pour entrer en Formule 1 sous le nom d'Andretti Cadillac. Bien que la Formule 1 elle-même ait réagi avec scepticisme à cette nouvelle (huit équipes sur dix auraient voté contre), le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a fait plusieurs commentaires sur l'importance des nouvelles équipes.

Alonso rêve d'une victoire au DakarLire plus

Panthera pense être en bonne position s'il est décidé qu'une onzième équipe est autorisée à entrer en jeu : "Nous voulons prendre cela au sérieux. Nous savons quel a été le processus pour Haas et dans la conversation que nous avons eue avec la FIA et l'équipe juridique, on nous a dit qu'ils allaient plus ou moins répéter le même processus."