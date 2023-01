Stella - "Nous nous rapprochons progressivement du sommet"

Thibaud Comparot

Le nouveau directeur de l'écurie McLaren, Andrea Stella, a identifié les domaines dans lesquels l'équipe "se rapproche du sommet" de la F1 malgré une baisse de performance en 2022.

L'équipe basée à Woking a poursuivi sa descente dans le classement des constructeurs l'an dernier, terminant cinquième après avoir perdu la bataille contre Alpine au cours de la saison.

L'équipe est en train d'achever un certain nombre de projets d'infrastructure majeurs - y compris la construction d'une nouvelle soufflerie - dans le but de rivaliser sur un pied d'égalité avec des équipes comme Mercedes et Red Bull.

Mais en ce qui concerne les capacités opérationnelles de l'équipe, Andrea Stella estime que McLaren travaille déjà à un niveau similaire à celui des équipes qui se battent pour les honneurs du championnat.

S'adressant à certains médias, dont GPFans, l'Italien a déclaré : "Il y a certains aspects où nous sommes capables de nous surpasser."

"Je reprends l'exemple des arrêts au stand. Nous pouvons faire des arrêts très rapides. Selon certaines mesures, nous sommes maintenant la deuxième ou troisième meilleure équipe pour les arrêts au stand."

"Pour devenir le meilleur, il y a une bonne année de travail si on prend cette seule partie de la course, par exemple."

"Il y a d'autres aspects de la course où nous sommes déjà très compétitifs."

"J'ai mentionné la stratégie de course, par exemple. Il y a d'autres aspects dans lesquels nous voulons faire un meilleur travail. Comme il y a certains éléments des opérations [en 2022] pour lesquels nous avons eu quelques opportunités."

"Je dirais qu'il y a du travail à faire, mais pas nécessairement de trop. Nous commençons à être optimistes et stimulés par le fait que nous nous rapprochons progressivement du sommet à cet égard", a conclu le remplaçant d'Andreas Seidl chez McLaren.