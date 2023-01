Hamilton prétend avoir connu sa "meilleure année" malgré une saison difficile

Thibaud Comparot

Lundi 9 Janvier 2023 09:46

Lewis Hamilton pense que sa campagne de Formule 1 de 2022 a été la meilleure en termes de soutien des fans, malgré les difficultés rencontrées sur la piste.

Le septuple champion a connu sa première saison sans victoire après que Mercedes a eu du mal à s'adapter aux nouvelles réglementations aérodynamiques. La W13 a été victime de graves problèmes de marsouinage en début de saison.

Cependant, Lewis Hamilton a trouvé des points positifs. Interrogé sur l'importance du fort soutien des fans dont bénéficie l'équipe, il a répondu : "Je pense que c'est la meilleure année de ma carrière en termes de soutien de la part des fans."

"Il y a eu tellement d'amour et c'est très appréciable à une période où le monde traverse une période vraiment difficile."

"Voir tout le monde excité pour notre sport, week-end après week-end, c'est tellement bon."

Les problèmes de Mercedes sur la piste ont vu l'équipe obtenir une seule victoire en course par George Russell au Grand Prix de São Paulo.

Mais loin de diviser la base de fans de l'équipe, Hamilton pense que la campagne n'a fait que galvaniser ses supporters et les rapprocher.

" Ce sont les fans les plus enthousiastes et les plus passionnés que j'ai vus, donc le soutien semble être amplifié ", a-t-il ajouté.

"J'ai eu l'impression que nous avons fait un voyage ensemble, comme jamais auparavant", a conclu le septuple champion du monde britannique.

Lewis Hamilton a terminé la saison à la sixième place du classement des pilotes, derrière son coéquipier avec 35 points de retard sur ce dernier. Pour la première fois dans sa longue carrière en Formule 1, Lewis Hamilton a terminé la saison sans pole position ni victoire.

Mercedes semble avoir retrouvé du rythme en fin de saison 2022. La firme allemande va-t-elle maintenant pouvoir se battre pour des victoires en 2023 ?