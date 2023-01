Verstappen a été surpris des consignes d’équipe de Red Bull à São Paulo - Webber

Thibaud Comparot

Lundi 9 Janvier 2023 08:40

Mark Webber estime que la démarche de Red Bull, son ancienne équipe, qui a demandé à Max Verstappen d'aider Sergio Perez lors du Grand Prix de São Paulo, a pris le Néerlandais "par surprise".

Le double champion du monde de F1 a mis en lumière des fractures internes à l'écurie en refusant de laisser passer son coéquipier à Interlagos. Il a déclaré que l'équipe connaissait les raisons pour lesquelles il était contre cette idée.

Cette scène a donné lieu à des accusations et à des interrogations concernant l'accident de Perez lors des qualifications du GP de Monaco et a éclipsé les célébrations du doublé championnat constructeur-pilote de la firme autrichienne.

Il reste également à voir quels sont les dommages causés par le problème à l'aube de la nouvelle campagne, avec la probabilité que Ferrari et Mercedes posent un défi beaucoup plus solide à Verstappen et Perez.

S'adressant à Speedcafe, Webber - qui a connu une controverse intraéquipe avec Red Bull aux côtés de Sebastian Vettel - a déclaré : "Les directeurs d'équipe gèrent toujours la dynamique entre les pilotes et c'est très facile de gérer cela quand vous ne vous battez pas pour les victoires ou la position au championnat.

"Pour les quatre ou cinq premiers, il n'y a généralement pas de réelles frictions entre les pilotes et la direction a plus de facilité à gérer cela."

"Mais évidemment, quand il y a des championnats ou des positions de championnat en jeu entre les deux pilotes, le directeur d'équipe est également mis à contribution, mais il n'a pas toutes les réponses."

"À notre époque, c'était la première expérience pour Christian, Sebastian, moi-même et Red Bull. Il y a eu des moments difficiles, mais c'est la nature de la bête."

Au sujet de l'incident brésilien, Webber a ajouté : "Avec le recul, il y a des décisions que vous pourriez prendre différemment et mieux pour l'équipe ou un pilote en particulier, mais notre sport est très riche de ce genre de problèmes."

"Ils ne peuvent pas appuyer sur le bouton pause au milieu de la course. La communication avec Max au Brésil a semblé le surprendre quelque peu."

"Cela a été traité en interne après la course. Essayer de parler au pilote avec son casque dans les derniers tours de la course pour essayer d'avoir une image complète de ce qui se passait n'est pas toujours facile."

"Les médias n'ont pas toujours besoin de savoir non plus. Il y a des choses qui doivent rester privées au sein des équipes", a conclu l'ancien pilote de Formule 1.