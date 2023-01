Comment la F1 a oublié de penser au marsouinage avant 2022 ?

Thibaud Comparot

Dimanche 8 Janvier 2023 15:38

Le directeur technique de la Formule 1, Pat Symonds, a admis avoir "oublié" les dangers que représentait le marsouinage dans le cadre de la nouvelle ère de réglementation de la Formule 1.

Le phénomène de rebonds a fait des ravages au début de la saison dernière, alors que les équipes s'habituaient à la philosophie de l'effet de sol.

Le point critique de ce problème a eu lieu au Grand Prix d'Azerbaïdjan, où un certain nombre de pilotes se sont plaints de problèmes de santé potentiels tout au long du week-end, et où Lewis Hamilton est sorti de sa Mercedes avec difficulté à la fin de la course.

Des changements ont finalement été apportés pour aider à combattre le problème à la mi-saison et d'autres révisions réglementaires ont été apportées en vue de la prochaine campagne.

Mais en s'adressant à Auto Motor und Sport, Symonds - qui a travaillé en F1 en tant qu'ingénieur lors de la précédente ère à effet de sol de la discipline - a concédé : "Le problème n'était pas sur notre radar, mais nous aurions pu le savoir."

"Nous avions les moyens de le découvrir à l'avance parce que nous travaillions avec des simulations dynamiques."

"J'aurais dû le savoir aussi, parce que je travaillais sur des voitures à effet de sol. J'avais simplement oublié [mais] sans aucun doute, le rebondissement a changé les choses."

"Les équipes ont d'abord dû résoudre ce problème avant de pouvoir travailler sur leur aérodynamique."

" Les rebonds ne sont pas uniquement un problème aérodynamique. Il y a aussi beaucoup de mécanique en jeu, par exemple, la rigidité des suspensions", a conclu le directeur technique de la Formule 1.