De Vries – "J’ai dit au Dr Marko que je pouvais aller où je voulais en 2023"

Thibaud Comparot

Dimanche 8 Janvier 2023 12:39

Nyck de Vries a révélé pourquoi il a passé un coup de fil au conseiller en sport automobile de Red Bull F1, Helmut Marko, pour déclencher son transfert vers AlphaTauri.

Le Néerlandais fera ses débuts en F1 lors du Grand Prix de Bahreïn en mars prochain aux côtés de Yuki Tsunoda. Il s'est forgé une belle carrière en Formule E après avoir remporté le titre de champion de F2 en 2019.

McLaren veut combler l'écart avec l'avant de la grille - BrownLire plus

L'entrée de De Vries en F1 intervient après des débuts fracassants en tant que remplaçant d'Alex Albon chez Williams lors du Grand Prix d'Italie la saison dernière.

Après la course, Max Verstappen a parlé avec son compatriote et l'a encouragé à passer l'appel à Helmut Marko, ce qui a finalement conduit à une réunion en Autriche pour confirmer l'accord.

C'était à un moment où l'équipe d'AlphaTauri faisait l'objet de nombreuses convoitises, notamment de la part d'Alpine pour Pierre Gasly. En fin de compte, c'est l'appel de Nyck de Vries qui a permis la réalisation de l'opération.

Expliquant à De Telegraaf pourquoi il était important de passer l'appel à Red Bull lui-même, De Vries a déclaré : "J'étais un pilote Mercedes jusqu'au 31 décembre et j'ai réalisé que beaucoup de gens à l'époque pouvaient penser que je serais encore coincé là-bas."

Hamilton - "Je suis vraiment impatient de voir la saison 2023"Lire plus

"J'ai appelé le Dr Marko et je lui ai dit qu'il était important pour moi qu'il sache que je pouvais aller où je voulais après cette année."

"Je pense que la conversation a duré moins de trois minutes et il a dit qu'il me rappellerait à ce sujet. Une heure plus tard, il m'a rappelé", a conclu celui qui fera ses débuts en F1 la saison prochaine.