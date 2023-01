Hamilton - "Je suis vraiment impatient de voir la saison 2023"

Thibaud Comparot

Lewis Hamilton a reconnu qu'il priait pour que 2023 soit une année de paix après des années de guerre et de luttes.

Les 12 derniers mois ont vu un changement important dans le paysage mondial, avec une guerre en Ukraine menée par la Russie qui a provoqué des problèmes énergétiques et financiers dans le monde entier.

S'exprimant dans le cadre des questions-réponses de fin d'année de Mercedes, Hamilton a déclaré : "Je suis vraiment impatient de voir la saison 2023."

"Ces dernières années ont été très difficiles pour beaucoup de gens dans le monde, avec la guerre et bien d'autres choses."

"J'espère que quelque chose nous poussera à comprendre que nous devons faire preuve de plus de compassion et d'attention les uns envers les autres et je prie pour cela en permanence."

"Une nouvelle année pour être meilleur, une nouvelle année pour grimper, continuer à se battre et s'unir encore plus."

Gardant une pensée pour une éventuelle tentative de record pour un huitième titre en F1, Hamilton a ajouté : "Et c'est une autre chance de se battre pour un championnat du monde."

Hamilton - Une année difficile pour tout le monde

Hamilton a connu l'une des pires campagnes de sa carrière en F1 l'an dernier, la terminant sans victoire, une première pour le Britannique.

Invité à revenir sur la saison difficile qu'a connue Mercedes, il a ajouté : "L'année a été très dure pour tout le monde."

"Pour moi, cela a été un défi que je n'attendais pas, mais je suis incroyablement reconnaissant pour cela."

"J'ai ressenti plus de croissance cette année en tant qu'homme, en termes de force interne, que pendant de nombreuses autres années", a conclu le septuple champion du monde anglais.