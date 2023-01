Rossi compte sur l'expérience de Gasly en F1 pour faire progresser Alpine

Thibaud Comparot

Samedi 7 Janvier 2023 16:39

Pierre Gasly courra pour l'écurie Alpine F1 en 2023. Le PDG de l'écurie française, Laurent Rossi, révèle ce qu'il attend de sa nouvelle recrue.

Pierre Gasly a fait ses débuts en Formule 1 en 2017 à la Scuderia Toro Rosso en tant que remplaçant de Daniil Kvyat. Le Français a suffisamment impressionné en 2018 pour obtenir une promotion chez Red Bull Racing l'année suivante aux côtés de Max Verstappen.

Cependant, il a été relégué dans l'équipe B de Red Bull après une demi-saison. Il n'avait pas réussi à convaincre au sein de l'écurie mère et avait été remplacé par Alex Albon. Alors qui avait prolongé son contrat chez AlphaTauri d'une année supplémentaire, le départ de Fernando Alonso de chez Alpine a ouvert la porte à Pierre Gasly.

Le natif de Rouen sera associé à Esteban Ocon chez Alpine ne 2023, constituant ce qui ressemblerait presque à une équipe de France de Formule 1. Cependant, les attentes sont déjà hautes. En effet, la firme française, quatrième du classement des constructeurs en 2022, vise des podiums en 2023.

"Espérons qu'il va apporter avec lui ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire être capable de développer davantage la voiture", a déclaré Rossi, PDG de l'écurie Alpine. "Pour le moment, nous sommes toujours en milieu de tableau et nous avons besoin que la voiture passe à la vitesse supérieure. Et pour cela, il faut des pilotes capables non seulement de conduire rapidement et de marquer des points grâce au potentiel que nous offre la voiture, mais aussi de passer au niveau supérieur."

Habitué à la méthode de travail de Red Bull - AlphaTauri, Pierre Gasly parviendra-t-il à briser le moule pour aider Alpine à développer l'A523 ? Laurent Rossi compte sur sa nouvelle recrue pour faire progresser l'écurie.

"Cela signifie être capable de donner un feedback à l'équipe dès le vendredi matin et de gérer l'ensemble de l'équipe pour améliorer la voiture. Nous espérons donc que Pierre apportera cela avec lui. Il était à bien des égards le leader technique d'AlphaTauri, à mon avis. Nous voulons qu'il continue à faire cela, qu'il fasse grandir l'équipe, qu'il grandisse avec l'équipe elle-même et qu'il nous amène à un nouveau niveau", a conclu Laurent Rossi.