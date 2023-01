Ferrari peut remporter des titres en 2023 - Coulthard

Thibaud Comparot

Samedi 7 Janvier 2023 15:49

David Coulthard, ancien pilote de Formule 1, estime que la Scuderia Ferrari pourrait jouer des titres mondiaux en 2023 grâce à ses deux bons pilotes.

La saison de Formule 1 de la Scuderia Ferrari a été difficile et décevante, même si la voiture semblait la plus rapide sur la grille au début de la saison. En 2023, avec Fred Vasseur aux commandes, tout pourrait être à nouveau différent et David Coulthard pense même que les Italiens seront de nouveau en pleine compétition pour les titres mondiaux.

Vettel concède que Bakou a été un "moment clé" dans son amitié avec HamiltonLire plus

La saison n'a pas été celle que Ferrari avait espérée. Ils semblaient avoir parfaitement interprété les nouveaux règlements à Maranello et la F1-75 paraissait être une excellente machine. Au début de la saison, ils avaient clairement la voiture la plus rapide et la plus fiable sur la grille. Pourtant, des problèmes de fiabilité sont apparus, tant au niveau de la voiture qu'au niveau des stands. Au final, ils se sont même battus avec Mercedes, plutôt que de prendre le dessus sur Red Bull.

Une Ferrari plus rapide en 2023 ?

Pour la saison prochaine, les médias ne considèrent souvent que Max Verstappen et peut-être le retour de Mercedes, mais selon Coulthard, il serait stupide de ne pas inclure les monoplaces rouges.

"Je crois en Ferrari. Pas dans la théorie, mais dans les temps au tour. Ils ont été champions du monde de qualification en 2022 et leur voiture était exceptionnelle. Charles a été le pilote le plus rapide pendant une grande partie de l'année et je pense que la voiture s'est améliorée vers la fin de l'année", a-t-il déclaré à Mirror Sport.

Ecclestone était prêt à payer pour qu'Hamilton signe chez MercedesLire plus

L'ancien pilote, qui a lui-même été membre de l'équipe Red Bull, pense également que les Italiens disposent d'une autre arme secrète : un duo de pilotes exceptionnellement bon qui évolue chez Ferrari.

"Je crois en ces pilotes et ils ont le bon talent au sein de l'équipe pour résoudre les problèmes qu'ils ont. Ils ont une voiture de course rapide comme l'éclair et deux pilotes très rapides et motivés", conclut l'ancien pilote de Formule 1.