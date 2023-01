Ecclestone était prêt à payer pour qu'Hamilton signe chez Mercedes

Thibaud Comparot

Bernie Ecclestone a révélé le rôle qu'il a joué dans le transfert de Lewis Hamilton chez Mercedes, un transfert qui s'est avéré déterminant pour sa carrière en Formule 1.

Lewis Hamilton a rejoint les Flèches d'argent en 2013 et a depuis remporté six autres titres de champion du monde de F1. Ces titres s'ajoutent à celui de 2008 qu'il avait obtenu avec McLaren-Mercedes.

Bien que ce soit finalement Niki Lauda qui ait convaincu le Britannique de passer de McLaren à Mercedes, un obstacle financier a menacé de faire dérailler le projet.

S'exprimant dans le cadre de la série documentaire "Lucky !" de Discovery+, Ecclestone a révélé comment il s'est impliqué pour que le transfert se fasse, même si son aide n'était finalement pas nécessaire.

"Niki a réalisé à quel point Lewis était un pilote de valeur et il a trouvé un moyen de le persuader qu'il devait piloter pour Mercedes", a déclaré Ecclestone.

"S'il [Hamilton] n'était pas payé ce qu'il voulait, il n'allait pas accepter [de courir pour eux]."

J'ai dit : "C'est quelqu'un dont Mercedes a besoin, alors je vais payer la différence", mais finalement Mercedes a payé."

Cette décision s'est naturellement traduite par des résultats époustouflants, puisque Hamilton a remporté 82 victoires à ce jour avec Mercedes, en plus des six titres de champion et a aidé l'équipe à remporter huit titres consécutifs de champion des constructeurs, un record en F1.