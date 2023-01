Pourquoi Albon constitue le meilleur "choix" de Williams en 2022 ?

Thibaud Comparot

Samedi 7 Janvier 2023 09:34

L'ancien PDG et directeur de l'équipe Williams, Jost Capito, a qualifié Alex Albon de " brillant choix " pour faire avancer l'équipe en F1.

Le pilote thaïlandais-britannique a rejoint l'écurie de Grove au début de la saison dernière après avoir passé un an sur la touche suite à son renvoi par Red Bull en 2020.

Malgré les difficultés de Williams l'année dernière, Albon a été un héros peu reconnu de la grille, obtenant plusieurs points dans un FW44 loupée. Il a ainsi souligné le talent qui lui avait permis d'être promu aux côtés de Max Verstappen chez Red Bull quelques années auparavant.

S'adressant à GPFans avant d'être relevé de ses fonctions chez Williams, avec le directeur technique FX Demaison, Capito a déclaré : "Alex est, du côté de la personnalité, exactement ce dont nous avions besoin là où Williams se trouve actuellement."

"Il pousse, mais il comprend la situation dans laquelle Williams se trouve et il est prêt à rester avec [l'équipe] à long terme et à travailler avec l'équipe pour la faire progresser."

"Il a la bonne attitude. Il se sent chez lui, il est aimé par l'équipe et l'équipe l'aime. C'était un excellent choix."

"Parfois, j'ai été surpris, lorsque nous étions en difficulté, qu'il dise : 'Non, non. Nous allons être bons. On va être bons. On va être bons. Ne vous inquiétez pas. On va être bons'."

"C'est la personnalité, n'est-ce pas ? Ça a eu un impact sur toute l'équipe", a conclu l'ancien directeur de la firme britannique.

Alexander Albon a terminé la saison 2022 à la 19e place du classement des pilotes avec quatre points dans son escarcelle. L’ancien pilote Red Bull a devancé de deux points son coéquipier, Nicholas Latifi, ainsi que Nyck de Vries, son remplaçant chez Williams lors du Grand Prix d’Italie.