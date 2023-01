Haug - "En 2022, Ferrari n'aurait pas pu faire mieux dans les deux classements"

Thibaud Comparot

L'ancien vice-président de Mercedes-Benz Motorsport, Norbert Haug, a émis un verdict sur la saison"parfois burlesque, mais pas catastrophique" de Ferrari en F1.

Ferrari a commencé la campagne en force, avec deux victoires de Charles Leclerc lors des trois premières courses.

Cependant, cela ne s'est pas concrétisé par un combat au championnat, Red Bull ayant réglé ses problèmes de fiabilité tandis que Ferrari a implosé.

Un certain nombre de décisions stratégiques discutables depuis le mur des stands n'ont pas aidé à la progression de Charles Leclerc ou de Carlos Sainz au cours de l'année.

Cependant, même sans ces problèmes, Haug ne pense pas que la Scuderia aurait été capable de défier Red Bull tout au long de la saison.

"Ferrari n'a pas eu une année catastrophique", a-t-il déclaré à RND.

"Ferrari est devenue vice-championne du monde en 2022, tant du point de vue des pilotes, avec Charles Leclerc, que des constructeurs."

"Même dans le meilleur des cas, Red Bull aurait été imbattable par Ferrari."

" Et le fait que Ferrari ait pris des décisions stratégiques - pour ne pas dire plus - étranges au cours de l'année et les ait agrémentées de divers coups tordus lors des arrêts aux stands - a été un véritable cadeau pour la firme autrichienne."

"Même sans faire d'erreurs, Ferrari n'aurait pas pu faire mieux dans les deux classements qu'au cours de la saison écoulée."

"En 2023, Ferrari doit faire mieux que deuxième, ce que je n'ose pas prédire", a conclu Norbert Haug.