Gasly dénonce les médias qui essayent de lui créer "des histoires" avec Ocon

La nouvelle recrue d'Alpine en F1, Pierre Gasly, a dénoncé les tentatives des médias de "créer des histoires" à propos de sa relation passée avec Esteban Ocon.

Les deux pilotes français seront coéquipiers cette saison, Gasly ayant rejoint l'écurie d'Enstone en remplacement de Fernando Alonso, parti chez Aston Martin.

Si Gasly et Ocon étaient tout sourire lors de l'annonce du partenariat, leurs carrières juniors ont été marquées par une intense rivalité.

Cette rivalité est revenue sur le devant de la scène avant la nouvelle campagne, mais Gasly a tenu à écarter toute crainte d'amertume au sein de l'équipe.

"Il y aura toujours des discussions et j'ai l'impression que les médias essaient de créer une histoire à partir de cela", a déclaré Gasly à GPFans dans une interview de fin d'année.

"Ce n'est un secret pour personne que notre relation a connu des hauts et des bas au fil des ans. Nous étions extrêmement proches. Esteban est le gars que je connais depuis le plus longtemps dans ce paddock."

"Je le connais depuis que j'ai six ans. Maintenant, nous avons 26 ans et nous ne sommes plus les enfants que nous étions à l'époque."

"[A] 26 ans, vous êtes un vrai homme, vous avez le contrôle total de votre vie, vous avez des responsabilités différentes."

"Nous avons beaucoup changé et depuis notre arrivée en F1, nous avons définitivement fait le vide."

"Il est concentré sur sa carrière, je suis concentré sur la mienne et nous connaissons les responsabilités de représenter le plus grand constructeur automobile de France."

"Nous ne nous battons pas pour un championnat régional ou un championnat national comme à l'époque du karting, et nous le comprenons."

"Je n'ai aucune crainte que nous sachions comment travailler réellement ensemble. C'est dans son intérêt, c'est dans mon intérêt, c'est dans l'intérêt de l'équipe, et je ne suis pas inquiet à ce sujet", a conclu l'ancien pilote AlphaTauri.