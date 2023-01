Wolff explique comment Hamilton a "porté Mercedes" en 2022

Thibaud Comparot

Vendredi 6 Janvier 2023 17:50

Toto Wolff a salué la capacité "spectaculaire" de Lewis Hamilton à porter Mercedes pendant une saison 2022 difficile.

Mercedes a connu l'une de ses pires campagnes depuis son retour sur la grille de la F1 en 2010. La seule victoire de l'équipe a été remportée par George Russell lors de l'avant-dernier rendez-vous de l'année.

Cette saison a été la première de la carrière d'Hamilton sans victoire en F1, mais malgré cela, Wolff estime que la mentalité d'équipe dont a fait preuve le septuple champion a été un atout par rapport à ce qu'il avait montré auparavant.

Lors d'une interview de fin d'année avec GPFans, Wolff a déclaré : "Il s'est élevé à un niveau qui allait bien au-delà de ce que Lewis était avant, pour l'équipe et dans la voiture."

"Nous avons tous eu nos mauvais moments et quand l'un d'entre nous en a eu, Lewis nous a relevés."

"Je me souviens de débriefings où il disait après coup : 'Les gars, ne soyons pas abattus. Ressaisissons-nous. Il y a plus à venir, plus à gagner. Allons-y!' Et inversement. Nous continuons à le soutenir quand il rencontrait une séance difficile ou d'une course difficile, donc je dirais un comportement d'équipe spectaculaire."

Hamilton "n'est pas un simple employé"

Lewis Hamilton pilote pour Mercedes depuis 2013, ce qui a conduit Wolff à décrire récemment le pilote comme faisant partie de la structure de gestion au sein de l'équipe.

S'étendant sur ce sujet, Wolff a déclaré : "Je dois dire qu'avant nous voyions les pilotes comme des contractuels, ils venaient et partaient."

"Mais c'est totalement différent avec Lewis. Il est un membre précieux et reconnu de l'équipe."

"Et je dois mentionner George aussi, parce qu'il est arrivé dans cette équipe avec la conviction que nous allions nous battre pour les victoires et les championnats, et nous en étions loin."

"Il est resté très rationnel et a été très logique dans l'évaluation de la voiture."

"Ces deux-là ont fait une grande différence en travaillant ensemble", a conclu le directeur des Flèches d'argent.