Le film Gran Turismo se dévoile dans un premier teaser

Thibaud Comparot

Vendredi 6 Janvier 2023 14:56

Comme annoncé l’an dernier, Gran Turismo®, l'un des plus grands jeux de course de tous les temps, va officiellement avoir droit à une adaptation cinématographique. Les premières images du film ont été dévoilées dans un premier teaser.

Le film retracera l'incroyable ascension de Jann Mardenborough, qui est passé du statut de simple joueur à celui de véritable pilote de course grâce à Nissan et à la GT Academy.

Archie Madekwe sera mis à l'honneur (dans le rôle de Jann), David Harbour, Orlando Bloom, Darren Barnet, Geri Halliwell Horner et Djimon Hounsou seront également à l'affiche. Le film sera réalisé par Neill Blomkamp, la sortie est prévue pour le 9 août.

"Basé sur l'histoire vraie de Jann Mardenborough, le film est le récit ultime de la réalisation d'un souhait d'un adolescent joueur de Gran Turismo, dont les talents de joueur ont permis de remporter une série de concours Nissan pour devenir un véritable pilote de course professionnel."

Les images et les angles de vue seront inédits et dérivés du célèbre jeu vidéo grâce à l'utilisation de caméras IMAX nouvelle génération, capable de se fixer dans le cockpit d'un proto LMP2. Les connaisseurs pourront également retrouver une vue arrière sur la voiture, comme dans le jeu vidéo. Le tournage a été réalisé dans différentes régions du monde et s’est terminé au mois de décembre dernier.

Les premières images de Gran Turismo, le film