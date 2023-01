Thibaud Comparot

Le nouveau pilote AlphaTauri, Nyck de Vries, a été étonné de voir à quel point les gens ont été "sans scrupules" depuis son premier Grand Prix en F1 à Monza.

Jusqu'ici, le Néerlandais n'avait pas réussi à se faire une place dans la discipline malgré un titre en F2 lors de la saison 2018-2019. Il a plutôt connu le succès en Formule E et a décroché un championnat en pilotant pour Mercedes.

Dans le cadre de ses fonctions de pilote de réserve des Flèches d'argent, De Vries a pris part aux séances d'Essais Libres de Mercedes, Aston Martin et Williams.

Mais c'est avec l'écurie de Grove qu'il a fait ses débuts en F1 en remplaçant Alex Albon à Monza. Il a, à cette occasion, marqué des points dès sa première course en F1, grâce à un pilotage exemplaire.

Le résultat était suffisant pour que Red Bull se tourne vers De Vries afin qu'il prenne la place de Pierre Gasly chez AlphaTauri.

Mais en parlant à De Telegraaf, De Vries a révélé comment les gens ont sauté sur le train de son succès.

"C'est extraordinaire de voir à quel point certaines personnes sont sans scrupules", a déclaré De Vries.

"Des types dont vous n'avez pas entendu parler depuis longtemps, ou qui n'ont pas vraiment été mes plus grands supporters, reprenaient contact."

"Je ne me préoccupe pas non plus de la façon dont je suis perçu par le monde extérieur."

"Ce sera ma première année en Formule 1. J'aimerais inspirer le respect par mes performances et non par ce que je dis à la télévision."

"Je resterai le même gars qu'avant, à cet égard, rien ne changera."

"Après la course de Monza, toutes sortes de personnes ont soudainement débarqué chez moi et voulaient quelque chose de moi. Je dois me protéger de cela", a conclu le futur coéquipier de Yuki Tsunoda chez AlphaTauri.